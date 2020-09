Travstevne i Oslo utsatt etter stygg ulykke

Kusken er fraktet til sykehus etter en ulykke på startsiden på Bjerke travbane.

Generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap sier til VG de ikke har full oversikt over skadeomfanget ennå.

– Hun er fraktet til Ullevål sykehus. Det jeg registrerte var at hun beveget på armer og ben før hun ble fraktet av gårde, så hun var ved bevissthet. Det er det jeg med sikkerhet kan si på nåværende tidspunkt, så får vi prøve å få mer informasjon senere.

– Hun fikk et stygt fall. Det er stor fart og hun traff bakken med hodet først. Så i så måte så det stygt ut. Hva som er resultatet, vet vi ikke.

Ulykken skjedde under travstevnet Klasseløpshelgen, og førte til at travstevnet ble utsatt.

Hesten får behandling

Kommunikasjonsansvarlig Marius Lundstein beskriver hendelsesforløpet slik:

– To ekvipasjer hekter hjul. Dette resulterer i at den ene kusken faller ut av vognen. Funksjonærer og helsepersonell var raskt til stede, og kusken er nå fraktet til sykehus.

I en video fra sendingen til Rikstoto kan man se at en hest først mister fart og blir passert av flere hester. En av passeringene blir for tett og hjulene på to ekvipasjer hektes slik at ekvipasjen som blir passert havner sidelengs og kusken, Jane Helen Stareng (59), slenges av.

Hesten fortsatte ifølge Trav- og galopp-nytt å løpe etter kollisjonen, og havnet i et gjerde og fikk et dypt sår.

– Hesten løp løs en periode før den ble fanget inn. Den ble umiddelbart tatt hånd om av veterinærer og er nå under behandling ved Rikstotoklinikken, Bjerke Dyrehospital, skriver Lundstein i en SMS til VG.

