Casper Ruud tapte for italiensk 19-åring – ute av Vienna Open

(Casper Ruud – Jannik Sinner 6–7, 3–6) For andre turnering på rad ble det «exit» allerede i 1. runde. Stortalentet Jannik Sinner (19) ble for sterk nordmannen.

Oppdatert nå nettopp

Ruud fikk det tøft mot Sinners sterke server på hardcourten i Wien.

Riktignok hadde nordmannen sjansen på en settball i første sett, men Sinner hentet seg inn og vant etter tiebreak.

I det andre settet så det flere ganger ut til at 43.-rankede Sinner skulle seile av sted og han ledet 3–0. Ruud kom imidlertid tilbake til 3–3, men så satte Sinner inn støtet og vant den første runden av ATP 500-turneringen i Wien.

– Dette vil jeg påstå er noe av det beste jeg har sett Jannik Sinner spille. Og det er slett ingen dårlig match av Casper Ruud heller, mente Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

FOKUS: Casper Ruud mot amerikanske Tommy Paul i French Open i september. Foto: Michel Euler / AP

Etter en svært god periode har det gått tøffere for Casper Ruud. På Sardinia for to uker siden gikk nordmannen hodestups ut av turneringen mot tyske Yannick Hofmann.

Casper Ruud er for øyeblikket ranket som nummer 27 i verden, noe som er to plasser bedre enn hans bestenotering fra september i år.

Jannik Sinner imponerte stort tidligere denne måneden da han nesten vant det første settet mot Rafael Nadal i kvartfinalen av French Open.

Spanjolen vant imidlertid etter tiebreak og deretter vant han også de to neste settene.

– Sinner er en fremtidig verdensstjerne, sa Krogh Sundbø etter kampen mot Ruud.

Pappa Christian Ruud er på plass i Østerrike sammen med sønnen.

– Jeg hadde perioder hvor jeg gikk på noen tap. Spesielt da jeg reiste helt alene var det veldig tungt og jeg tenkte: Hva er det jeg driver med? Nå vil jeg bare hjem. Jeg hadde et par sånne opplevelser i min karriere, sa Christian Ruud til VG.

ATP 500-turneringen Vienna Open sendes på Dplay.

BLID: Casper Ruud på pressekonferanse for snaut tre uker siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: 28.10.20 kl. 17:06 Oppdatert: 28.10.20 kl. 17:25

Mer om Tennis Casper Ruud