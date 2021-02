Kommentar

Ruuds russermøte: Et langt høyere hinder

Av Leif Welhaven

Casper Ruud har tapt begge ganger han har møtt Andrej Rubljov – her fra grusen i Hamburg. Foto: CATHRIN MUELLER / X07339

Casper Ruud har uansett nådd en milepæl 15 976 kilometer hjemmefra. Men han må strekke seg betydelig for å unngå at eventyret i Australian Open stopper her.

Nordmannen har hatt kjempeflyt så langt i årets første Grand Slam-turnering. Ved å nå fjerde runde på det høyeste nivået for første gang, har han matchet pappa Christians prestasjon fra 1997.

Ser vi på hvilke navn som nå er igjen på tablået i Melbourne, blir det veldig tydelig at Ruud har spist seg inn blant de store.

Nå blir det interessant å se hvordan han hevder seg på hardcourten når nivået på motstanden heves flere hakk. Det er for all del sterke spillere Casper Ruud har møtt så langt, og Ruud har droppet et sett i hver av de to foregående rundene.

Casper Ruuds neste motstander en av de heteste i tennissirkuset for øyeblikket. Foto: CATHRIN MUELLER / X07339

Men i Andrej Rubljov venter en betydelig tøffere oppgave for Ruud, som er seedet som nummer 24 i Australian Open i øystatens nest største by.

Russiske Rubljov har vunnet begge gangene de har spilt mot hverandre, senest i semifinalen i Hamburg i fjor, da sifrene ble såpass klare som 6–4, 6–2.

Begge disse oppgjørene dem imellom har for øvrig vært på grus, altså det Ruud foretrekker fremfor andre underlag.

Nå møtes de på et dekke der Rubljovs prestasjoner har vært småskremmende det siste året.

I 2020 hadde 23-åringen den tredje beste hardcourt-statistikken av alle mannlige tennisstjerner. Han ble kåret til spilleren med størst fremgang på ATP-touren av sine egne. Den kåringen kom etter at han hadde tatt fem titler og sikret en plass i den prestisjefylte sesongfinalen, som bare samler åtte spillere i herresingle.

Rubljov er ubeseiret så langt i 2021, og han ligger for øyeblikket som nummer åtte på verdensrankingen. Selv om Casper Ruud er i utmerket form, er han på langt nær favoritt i den fjerde runden. Men sjanseløs er Ruud absolutt ikke.

Skulle Ruud klare å slå Rubljov for første gang, er det trolig enda tøffere russisk motstand i vente i kvartfinalen.

Daniil Medvedev er seedet som nummer fire, og har bare Ruuds idol Rafael Nadal over seg på den nederste delen av tablået. På motsatt side ble Novak Djokovic og Dominic Thiem seedet høyest, men sistnevnte forsvnat ute etter tap mot Dimitrov, og var før det nær ved å ryke mot hjemmehåpet og urokråken Nick Kyrgios.

I løpet av 2020 tok Casper Ruud flere tydelige steg i riktig retning, og vi så også en klar forbedring på raskere banedekker.

Nå får vi en skikkelig test på hvor langt han er kommet. La oss krysse fingrene for at han kan ta ytterligere steg, men selv om det skulle bli stopp mot Rubljov er det all grunn til å være fornøyd med hvordan året har begynt.