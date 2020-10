NY TENNISSTJERNE: Iga Świątek jubler idet kampen er over. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

19-årig sensasjon vant French Open for kvinner: – Det er rørende bilder

(Iga Świątek-Sofia Kenin 6–4, 6–1) Iga Świątek (19) er rangert bare som nummer 54 i verden, men hun feide Sofia Kenin (21) av banen i lørdagens French Open-finale. Polakken har ikke tapt et eneste sett i hele turneringen.

Hun er den første polske tennisspiller, uansett kjønn, til å vinne en Grand Slam-turnering. Sofia Kenin slet tilsynelatende med et vondt venstre lår i kampen.

– Det er rørende bilder, det er så fortjent, sa Melanie Stokke som ekspert i Eurosport-studioet da Świątek løp opp på tribunen for å omfavne familie og venner.

– Kanskje hadde du spilt bedre uten skaden, sa en tydelig rørt Świątek etterpå, henvendt til Kenin.

– Det er ikke så ofte underdog vinner kvinnenes Grand Slam, smilte vinneren.

Den polske kvinnen ledet 3–0 i første sett, men amerikaneren kom tilbake og var likt allerede på 3–3.

Iga Świątek ledet 4–3, brøt deretter til 5–3 og lå an til å ta settet da Kenin løftet seg og reduserte. Men Kenin klarte ikke å forsvare sitt eget servegame og Świątek tok første sett 6–4.

Begge brøt i starten på andre sett, så gikk polakken i ledelsen - før Kenin forsvant i garderoben med skade. Den russiskfødte amerikaneren spilte med en svær tape på venstre lår.

– Hun vil kanskje ødelegge rytmen til Świątek, undret Melanie Stokke i Eurosport-studio.

Men polakken fortsatte der hun hadde avsluttet og gikk opp til 4–1. Kenin klarte ikke å forsvare serven sin, og dermed sto det 5–1. Fem game på rad! Og dermed var kampen i realiteten avgjort.

Allerede i første runde slo hun 2019-finalisten Markéta Vondroušová. Toppseedede Simona Halep ble utradert i to strake sett i åttedelsfinalen, så vant hun over Martina Trevisan i kvartfinalen og gjorde deretter kort prosess med argentinske Nadia Podorska i semifinalen: 6–2, 6–1.

Swiatek hadde ikke tapt et eneste sett før finalen. Settsifrene var 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-1, 6-2 og 6-1 - og hun hadde spilt bare til sammen syv timer. I finalen ble det altså 6–4, 6–1.

UVIRKELIG: Iga Świątek kom til French Open som en ukjent tennisspiller - og dro derfra som en ny stjerne. Foto: Michel Euler / AP

Faren heter Tomasz Swiatek og konkurrerte for Polen i roing i 1988-OL i Seoul. Søsteren Agata er tre år eldre. Faren hadde et stort ønske om at døtrene skulle bli toppidrettsutøvere - og aller helst innen individuelle idretter. Agata prøvde først svømming, men byttet så til tennis. Lillesøsteter Iga begynte også med tennis, fordi hun hadde lyst til å vinne over søsteren. Mens Agata har slitt med skader, som har ødelagt mye av karrieren, har Iga nå nådd så høyt som det er mulig - til finalen i en Grand Slam-turnering.

– Pappa lærte meg hvordan jeg skulle bli en profesjonell idrettsutøver. Han ga meg selvtillit. Det er vanskelig å beskrive hva han gjorde, men jeg elsker ham, sa French Open-vinneren til tilskuernes begeistring.

Finalemotstanderen Sofia Kenin vant Australian Open tidligere i år. Så unge finalister har det ikke vært i en Grand Slam-finale siden Maria Sjarapova og Ana Ivanović møttes i Australian Open i 2008 - begge var 20 år gamle den gang.

Publisert: 10.10.20 kl. 16:36 Oppdatert: 10.10.20 kl. 16:50

