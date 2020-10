REDDET POENG: Yann-Erik de Lanlay scoret på overtid mot Strømsgodset. Foto: Carina Johansen

Strømsgodset stoppet Vikings seiersrekke

STAVANGER (VG) (Viking - Strømsgodset 2–2) Strømsgodset styrte mot seier, men på overtid utlignet Yann-Erik de Lanlay.

Strømsgodset ledet 2–0 med et kvarter igjen, men Viking kom tilbake og på overtid reddet Yann-Erik de Lanlay et poeng for hjemmelaget.

Dermed fortsetter Strømsgodsets rekke med uavgjorte, som nå teller fem kamper.

For Viking røk seiersrekken, som stoppet på fem strake seiere. Rekken uten tap er nå på åtte kamper.

Etter en tam første omgang kom Strømsgodset ut med masse energi i den andre, og presset Viking høyt i banen. Åtte minutter inn i omgangen ga det uttelling.

Nico Mickelson vant ballen høyt i banen, og spilte til Runar Hove. Han tok med ballen fremover, før han på nydelig vis spilte gjennom Lars-Jørgen Salvesen. Han reiv seg løs og banket ballen i nettet.

Etter to strake 0–0 kamper for gjestene fra Drammen var dette faktisk lagets første scoring på 264 minutter.

Kvarteret før slutt doblet Hove den ledelsen etter et flott angrep. Salvesen slo inn foran mål, der Kristoffer Tokstad hoppet over ballen. Det lurte Iven Austbø, og Hove fikk en enkel jobb med å sette ballen i det åpne nettet.

Men Viking ga ikke opp, og bare et par minutter senere headet Viljar Vevatne inn reduseringen. På overtid sørget for de Lanlay for at det ble ett poeng til hvert av lagene.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 3 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 4 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 5 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk