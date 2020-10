SYV MÅNEDER: Håvard Lorentzen vinker til publikum i Vikingskipet under sprint-VM i slutten av februar. En uke senere avsluttet han forrige sesong med verdenscupfinalen i Heerenveen – og så var det corona-slutt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lorentzen: − Ikke lyst etter jul heller

Håvard Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen innrømmer at de har hatt vondt for å svelge vrakingen av «boble-mesterskapet» i Heerenveen før jul. Nå er Norges skøyteess i tvil om de får gå EM samme sted i januar.

Nå nettopp

– Det er høyst usikkert om det blir noe av. Jeg ser ikke lyst på ting etter jul heller, når ISU (Det internasjonale skøyteforbundet) ikke fikk til «boblen». Det er klart det var et slag i magen, sier Håvard Lorentzen (28) – regjerende olympisk mester på 500 meter og sølvvinner på 1000 meter fra 2018-OL.

Sverre Lunde Pedersen (28) sier at han «ikke helt så den komme». Verdensmesteren på 5000 meter fra Inzell for drøyt halvannet år siden forteller at løperne hadde fått signaler om at ISU ville erstatte fire coronaavlyste verdenscuper før jul, med et Hub-mesterskap – en såkalt «boble» til beskyttelse mot covid-19-smitte – bestående av tre «verdenscuper» i Heerenveen i en periode fra november til desember.

les også Skøyte-gullguttene: «Boble-verdenscup» blir krevende

– Dagen før «nei» fikk vi høre at det var «klart». Jeg er ikke sikker på årsaken. Men det var som å rykke tilbake tre måneder. Jeg skulle ut og sykle da beskjeden kom, og brukte en time på å kle på meg. Luften gikk ut av ballongen, forteller Håvard Lorentzen.

Forrige sesong bar også preg av middels trykk for Håvard Lorentzen:

Han understreker at nedturen er å regne som småtteri sammenlignet med utøverne – spesielt de eldre – som hadde forberedt seg til Tokyo-OL i sommer. Men «det er ikke like gjevt» å skulle gå norgescupløp og NM på Hamar i månedsskiftet oktober-november i stedet for å «duellere ute i verden».

– Det blir rart med en høst og jul uten verdenscupløp. Dette ville blitt min tolvte sesong (i v-cupen). Men vi må bare se positivt på det og sørge for å bli enda sterkere etter nyttår – og i OL 2022, sier Sverre Lunde Pedersen.

les også Tviler på verdenscupstart: – OL 2022 er motivasjonen

Samtidig vedgår han i likhet med veterankollega Håvard Lorentzen at «planen» over jul ikke er hugd i stein. Allround- og sprint-EM er terminfestet til 8.–10. januar i Thialf i Heerenveen. Distanse-VM skal etter planen arrangeres som prøve-OL i Beijing 25.–28. februar. En verdenscup er lagt til Changchung i Kina helgen før, verdenscupfinalen til Heerenveen første helg i mars.

Fra før – før corona – er det bestemt at allround-VM ikke vil bli arrangert i 2021.

– Vi håper EM blir noe av. Det mer enn at vi tror det blir noe av. Europa ser ikke så lyst ut nå, sier sportssjef Lasse Sætre i Norges Skøyteforbund.

les også Njåtun slår tilbake mot jentekritikk: – En stigmatisering

OL-bronsemedaljøren på 10.000 meter fra Salt Lake i 2002, tilføyer at skøytefolket også håper det blir noen internasjonale konkurranser over nyttår – og at «det kanskje er lettere» å få det til med EM. Sist fredag hadde forbundsledelsen, landslagstrenerne og -løperne et møte i Stavanger, der alle er samlet, for å diskutere «hva gjør vi?»

– Det var tungt for alle. Det så lyst ut med «bobla». Men alle nasjonene følte ikke det var riktig, sier Lasse Sætre.

Hva som skal skje i november og desember, etter NM i Vikingskipet, er ikke bestemt. Lasse Sætre sier at de hadde en plan B, og at de får se i hvilken grad den – fire norgescuper i fire forskjellige arenaer – lar seg gjennomføre.

les også Skøyte-Lorentzen takker nei til profftilbudet – blir i Norge

– Det er verdenscupen vi trener for. For dem som bare har gått en sesong i den, er ikke dette så avgjørende. Men for oss som har holdt på en stund, er det hakket kjipere. I alle fall når vi ser at alle andre idretter får det til. Formel 1 går jo verden rundt med hundrevis av folk i støtteapparatene, sier Håvard Lorentzen med tanke på boble-drømmen som sprakk.

Publisert: 13.10.20 kl. 20:45