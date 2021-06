NY SEIER: Casper Ruud tok seg videre i ATP Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Ruud gjorde enkel prosess – videre på Mallorca

(Sandgren – Ruud 3–6, 4–6) Casper Ruud (22) hadde få problemer med å feie Tennys Sandgren (29) av banen. I kvartfinalen kan det bli et møte med verdenstoer Daniil Medvedev.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tennys fra Tennessee ble lett match for Ruud, og det var nordmannen som var nærmest ti av ti på skalaen.

Ruud, rangert som nummer 14 i verden, hadde god kontroll på amerikanske Sandgren, og kan begynne å se frem mot kvartfinalen i ATP 250-turneringen på Mallorca.

Der møter han vinneren av Daniil Medvedev (25) og Corentin Moutet. De to møtes etter Ruuds kamp på samme bane. Russiske Medvedev er rangert som verdens nest beste spiller, bare overgått av Novak Djokovic.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen min i dag. Det er mange gode spillere her og en tøff trekning. Men det er bra for turneringen og for fansen, som får se mange gode spillere, sier Ruud i et intervju sendt på Eurosport.

Ruud brøt serven til 5–3 i det første settet og avgjorde settet i det neste gamet. 22-åringen har vist fine takter på gresset den siste tiden, noe han på nytt beviste tirsdag. Dette blir hans første kvartfinale på grønt underlag.

– Jeg må tenke annerledes på gress enn på grus. Jeg trenger ikke å forandre spillet, men jeg må ha en annen mentalitet, forklarer Ruud.

I det andre settet skaffet Ruud seg tidlig en fordel ved å bryte Sandgrens serve nok en gang. 29-åringen var aldri i nærheten av å true Snarøya-gutten, som vant det andre og siste settet 4–6.

Turneringen på Mallorca spilles ikke langt unna Rafael Nadal-akademiet, hvor Ruud har treningshverdagen sin. 22-åringen har hatt en voldsom utvikling de siste årene og har klatret 124 plasser på verdensrankingen siden han ble en del av akademiet i 2018.