Pellegrinos brutale dom over Ski Tour: – Noe av det verste FIS har gjort mot langrennssporten

TRONDHEIM (VG) Tidligere sprintverdensmester Federico Pellegrino (29) har ingenting pent å si når han synger ut hva han mener om historiens første Ski Tour 2020.

Italienske Federico Pellegrino var den eneste utlendingen i herrefinalen på sprinten i Granåsen. Han endte sist. Johannes Høsflot Klæbo vant.

Etterpå sa italieneren hva han mener om den svensk-norske skitouren. Han mener FIS (det internasjonale skiforbundet) ødelegger interessen for langrenn med altfor mange tourer i løpet av en sesong.

Etterlyser et høydepunkt

Italieneren mener problemet er at det ikke blir et høydepunkt når sesongkalenderen har Tour de Ski, minitour (også kalt Ruka–trippel) i verdenscupåpningen, Ski Tour 2020 og om noen uker skal løperne gå en sprint-tour med tre sprintrenn i USA og Canda.

– Dette er noe av det verste FIS har gjort mot langrennssporten, tordner Pellergrino til VG i pressesonen etter sprintfinalen Granåsen i Trondheim.

– Hvorfor?

– Tidligere hadde vi verdensmesterskap, olympiske leker og verdenscuprenn. Nå har vi OL, VM, Tour de Ski, Ski Tour 2020, Ruka-trippel og sprint-tour. I Norge har dere publikum som forstår langrenn, men utenfor Norge blir oppmerksomheten fra folk mindre og mindre. Og når man kommer med noe annerledes som dette, hvordan skal de forstå hva de ser? Dette er mitt synspunkt, svarer Pellegrino, som ble nummer tre på sprinten opp slalåmbakken i Åre tirsdag.

Han mener interessen faller mer og mer for langrennssporten på grunn av kalenderen utenfor Norge.

– Noen må finne på noe i fremtiden, sier Pellergrino.

Han har vært på pallen seks ganger i mesterskap. Han ble verdensmester på sprint i Lahti i 2017, og tok OL-sølv på sprint i Sør-Korea i 2018.

Aleksandr Bolsjunov leder touren foran Pål Golberg. Søndag skal det avgjøres:

Han er ikke så opptatt av Norges dominans med ski på beina. Han tenker mer på hva det internasjonale skiforbundet kan gjøre for at flere nasjoner kan være med i toppen. Han forteller at han alltid gjør sitt for å utfordre sine norske konkurrenter.

– Noen ganger slår jeg dem til og med, så jeg kan være stolt, sier Pellergrino.

Renndirektøren: - Hva skal vi gjøre?

Pierre Mignerey er renndirektør i FIS mener Tour de Ski som startet i romjulen er det åpenbare høydepunktet denne sesongen. Han innrømmer at det er utfordrende å holde på oppmerksomheten.

Mignerey blir konfrontert med Pellegrinos uttalelser.

– Det er hans mening. Jeg respekterer det, sier Mignery til VG og fortsetter:

– Men når vi ikke har VM, hva skal vi gjøre? Skal vi bare gi opp etter Tour de Ski? Da har det bare vært en måned med konkurranser.

SJEFER: Pierre Mignerey (t.h.) er renndirektør i det internasjonale skiforbundet, en jobb han overtok etter Vegard Ulvang. Her er de under VM i Falun i 2015. Foto: Helge Mikalsen/VG

Tyskland har valgt ikke å være med i Ski Tour 2020.

– Det er definitvt ikke den beste løsningen for sporten. Vi vet at Tyskland er viktige for alle vintersportene. Men det er deres rett å velge hvordan de vil forberede seg til VM neste år. Og om VM ender med gode resultater for dem på hjemmebane neste år, så vil folk si det var en god strategi og godt for sporten. Men det er ikke det beste som har skjedd for oss, sier Mignerey.

Klæbo: - Dette er spennende

Johannes Høsflot Klæbo tror man må finne en mellomting.

– Det er en diskusjon om vi skal ha litt færre verdenscuphelger, da blir det litt mer rundt arrangementet. Det er iallfall det som er tanken, sier Klæbo til VG.

Han var nervøs før han skulle gå verdenscup på hjemmebane i Granåsen for aller første gang i karrieren:

Klæbo syns Ski Tour er et godt initiativ.

– Jeg syns ikke man skal slakte noe før man har fullført dette, og får satt seg ned og gjort en grundig evaluering på alle fronter. Jeg syns dette er spennende, men det er sikkert ting som kan gjøres bedre.

Maiken Caspersen Falla gikk en knallsterk sprint og vant i Granåsen. Hun forstår at en italiener ikke bruker dagen sin til å sitte inne og se sprint på TV med den norske dominansen i Ski Tour.

– Du trenger ikke være fra mellom-Europa for ikke å skjønne det. Jeg har venninner og kjente som spør hvordan det går i minitouren. Det er mye forvirring, sier Falla til VG og ler litt.

Ski Tour avsluttes med jaktstart i Granåsen søndag.

