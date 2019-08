I SIGET: Birger Meling tror på RBK-snuoperasjon. Her i duell med Dinamo Zagrebs Petar Stojanovic i første playoff-kamp. Foto: Darko Bandic / AP

Meling frir til fansen: – Håper mange ser oss slå ut Dinamo Zagreb

ZAGREB (VG) Rosenborg-spillerne har absolutt ikke gitt opp håpet om Champions League-gruppespill. Nå håper de på fullsatt Lerkendal tirsdag kveld.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Vi ser at vi er fullt på høyde og kan konkurrere. Det er absolutt mulig å få til dette på Lerkendal om en uke, sier RBK-back Birger Meling til VG etter 0–2-tapet for Dinamo Zagreb i første playoff-kamp.

Rosenborg yppet seg mot kroatene i Zagreb, men kvelden ble ødelagt av en tidlig scoring og personlige feil. Likevel er spillerne optimistiske før returoppgjøret på Lerkendal. Samtlige av spillerne VG snakket med etter kampslutt har smilet på lur, og er sikre på at muligheten for avansement fortsatt ligger der.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Vi må angripe på Lerkendal, og vi må få med så mange trøndere som mulig. Så vi håper de stiller opp, tar turen og at mange ser oss slå ut Dinamo Zagreb, sier Meling selvsikkert.

Se høydepunktene fra kampen her:

Pål André Helland mener det er mye positivt å ta med seg fra kampen i Kroatia.

– Det viktigste, og det som gleder meg mest, er at vi skaper såpass mye at jeg føler vi bør score både ett og to mål. Det er veldig bra å ha med seg det til returoppgjøret, for på Lerkendal er vi best. Jeg føler dette er mulig å snu, sier han – som så de første 84 minuttene av kampen fra benken.

– Når vi får de opp på Lerkendal med forhåpentligvis 20.000 trøndere i ryggen, er det mulig å ta seg videre legger han til.

Etter en tøff start på kampen jaget Rosenborg en redusering, og de hadde flere gode muligheter til å få med seg et viktig bortemål.

– Fullt på høyde

– Det er selvfølgelig veldig frustrerende, men vi kan ikke grave oss ned. Vi må ta med oss det positive. Spillemessig er vi fullt på høyde, sier Helland.

Even Hovland var sammen med stoppermakker Tore Reginiussen skyld i det andre baklengsmålet. Men også han er i godt humør etter kampen – og trygg på at en snuoperasjon på Lerkendal er innenfor rekkevidde.

– Vi skal ikke legge oss ned og gi opp ennå. Det er fullt mulig å snu dette. Vi vet vi er gode hjemme, og vi skal ut og gi alt. Mange resultater snudde i fjor også, selv om det var bedre lag som hadde ledelsen i Champions League, sier han og sikter til blant annet Liverpools utrolige snuoperasjon mot Barcelona forrige sesong.

Slik forklarer han forsvarstabben:

– Ikke forverret seg så veldig

– Jeg mente det var 60–40 før kampen. Jeg tror ikke det har forverret seg så veldig, sier trener Eirik Horneland.

Returoppgjøret i Trondheim spilles tirsdag kveld, og skulle RBK snu dette venter Champions League-spill på Lerkendal for første gang på 12 år.

Det var god stemning på pressekonferansen kvelden før kampen:

Publisert: 22.08.19 kl. 02:22