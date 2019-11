Harald (22) er Norges NBA-håp – ler av Curry-sammenligning

Etter karrierebeste og 34 poeng i sesongåpningen sist uke dukket det opp en ny hashtag på Twitter for det norske NBA-håpet Harald Frey: #NorwegianCurry.

– Det er et veldig fint kompliment, men det legger listen veldig høyt da, sier Kjelsås-karen og ler.

VG prater med 22-åringen noen dager etter den svært imponerende sesongåpningen mot Utah State. For selv om det ble et knepent tap til slutt (73–81), så viste Frey seg fra sin aller beste side. Han dominerte fra første sekund, og leverte ett par tre-poengere som, ja, selv NBA-stjernen Steph Curry ville vært stolt av.

Det gjorde at den italienske Twitter-kontoen @BallNCAA, som dekker amerikansk collegebasket tett, dro frem den nevnte hashtaggen som kaller Frey for «den norske Curry».

Curry, som spiller samme posisjon som Frey på banen, ble kåret til NBAs beste spiller i 2015 og 2016, og har vunnet sluttspillet med Golden State Warriors tre ganger.

– Det er jo en kar jeg absolutt ser mye film av, og som jeg prøver å lære av. Jeg vil jo være min egen spiller, men jeg tror det er viktig å se så mye basket man kan, og lære av de beste også, sier 22-åringen om Curry, som dessverre er på sidelinjen med en skade denne sesongen.

HERJET: Harald Frey scoret 34 poeng, serverte fem assists, og snappet seks returer i kampen mot Utah State. – Nå har jeg satt standarden, sier nordmannen. Foto: Montana State Basketball

Frey er på ingen måte på sidelinjen, og det er spesielt de lange trepoengerne som fikk kommentatorene til å måpe mot Utah State.

– Er det noe du har jobbet spesielt med?

– Kanskje litt. Men jeg skyter ikke de treerne fordi de er lange, jeg leser forsvarerne. Jeg var såpass åpen at det føltes naturlig. Jeg bare lot dem fly, og i den kampen traff dem. Det finnes ingen deiligere følelse, sier Frey, som spilte på Bærum og Centrum i norske BLNO før han dro for å spille for Montana State.

Til sammen ble det 34 poeng mot det 17. beste rangerte laget i USA, og nå er håpet tent for at Montana State skal komme seg med i collegesluttspillet for første gang siden 1996.

– Det viser at vi absolutt holder nivået. Det viser at vi kan hevde oss mot hvem som helst. Nå er det er det eneste målet jeg har for året: Å komme med i «March Madness», sier Frey.

Natt til lørdag spilte de ny kamp, mot Rocky Mountain. Det ble brakseier, 93–60, og Frey scoret 12 nye poeng.

March Madness Sluttspillet i collegebasketball, som spilles i mars hvert år.

68 lag deltar, og turneringen foregår i utslagsrunder.

Det er totalt 353 lag i «Division 1» som kjemper om de 68 plassene.

Har fått kallenavnet «March Madness» etter de mange spektakulære og nervepirrende avslutningene på kampene.

Freys Montana State har kvalifisert seg tre ganger: 1951, 1986, og 1996.

Lagets nye hovedtrener, Danny Sprinkle, var med på laget som vant Big Sky-divisjonen og kvalifiserte seg til turneringen i 1996. Det tror nordmannen vil være til stor hjelp.

– Han vet hva som skal til for å klare det, og han vet hva det betyr for denne byen. Vi har mange bra brikker, og mye talent på laget, så jeg tror absolutt det er mulig.

I LYSET: Frey sier han liker oppmerksomheten etter storkampen mot Utah State. – Det er det jeg jobber for, sier han. Foto: Joe Robbins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Om Montana State skulle kvalifisere seg er det ikke bare en enorm bragd, men det gir også Frey muligheten til å vise seg fram på den aller største collegescenen. Det vil hjelpe når han til våren skal prøve å komme seg inn i NBA som første nordmann siden 1989.

– Det er den vanskeligste ligaen å komme inn i i hele verden, uansett idrett. Nåløyet er så utrolig trangt. Kommer du deg dit har du oppnådd noe utrolig. Med det sagt: Det er ingen lukket dør. Alt som skal til er at ett lag liker deg, sier han.

En ting som taler mot nordmannen er derimot fysikken. Han er «bare» 1,84 høy, og det er svært få NBA-spillere som hevder seg med den størrelsen. Selv «lave» Steph Curry er 1,90. Men Frey lar seg ikke skremme av det.

– Jo høyere du er, jo større sjanse har du, sånn er det. Jeg er lavere, mindre sterk, og tregere, men jeg er smartere. Det er basket-IQen min som er spesialiteten min, sier han.

Spesielt én mann gir nordmannen håp: Dallas Mavericks-spiller J. J. Barrea. Den 1,78 meter høye puertoricaneren har spilt i NBA siden 2006.

– Så det finnes spiller som meg i NBA. Det er mulig. Du må bare tro på deg selv, og jobbe hardt.

GOING UP: Harald Frey (nummer fem, med ryggen til) er bare 1,84 høy, men han er ikke redd for å angripe kurven. Foto: Joe Robbins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

