VANT IGJEN: Magnus Carlsen i aksjon mot Levon Aronian lørdag. Foto: Georgios Souleidis

Carlsen vinner - og erter rivalen

(Magnus Carlsen-Levon Aronian 1–0) Magnus Carlsen (28) fortsetter å håve inn poeng i Grenke-turneringen. Samtidig benytter han anledningen til å erte sin yndlingsrival Anish Giri (24) .

Oppdatert nå nettopp







Nederlenderen vant tidligere lørdag en stor sjakkturnering i Kina, ShenzhenMasters - kanskje hans første seier i det som ofte kalles en superturnering.

Selv om han har vært i den absolutte verdenstoppen i mange år, har Giri aldri vunnet noen av de største turneringene. Det har han fått høre av Magnus Carlsen.

– Det holder ikke å vinne bare Mikke Mus-turneringer, sa Carlsen til VG for et par år siden. Den uttalelsen har blitt oversatt og brukt mange ganger.

les også Carlsen blir hørt: Flere partier og større penger i VM

Da han uttalte seg om Giris mulige seier fredag, uttrykte Carlsen at han under tvil godkjente at Shenzhen Masters er en «superturnering».

– Det er en litt «soft» superturnering, men jeg synes likevel den er det. Ding er jo med, og han er nummer tre i verden.

Etter at Giris seier var klar lørdag, sa en smilende Carlsen på chess24-sendingen:

– Jeg vil uttrykke mine ikke oppriktige gratulasjoner til Anish.

– Det er jo litt delte følelser, men .... , fortsatte han med et enda bredere smil.

Selv har Magnus Carlsen tatt et langt skritt mot å vinne Grenke-turneringen, som har et tøft felt av spillere.

– En stor seier for Magnus, fastslo chess24-kommentator Peter Leko etter at seieren over Levon Aronian var klar lørdag kveld.

Partiet var over etter bare 36 trekk. Aronian kom i akutt tidstrøbbel og klarte ikke å forsvare seg mot den norske verdensmesteren.

– Det ble ubehagelig for ham, konstaterte Carlsen etterpå.

Dette var hans 57. parti på rad uten å tape.

– Er du virkelig så sliten som du sa fredag, undret Leko etterpå?

– Jeg følte meg mye bedre i dag, sa Carlsen på chess24-sendingen lørdag.

les også Magnus Carlsens 2019-plan til å bli matt av

– Det er lettere å spille mot de spillerne som jeg er vant til å spille mot. Det føles mye lettere, fortsatte nordmannen - og snakket altså om de beste spillerne i verden.

Magnus Carlsen har nå 5,5 av 7 mulige poeng - og storspiller i nok en turnering. I de to siste partiene møter han Peter Svidler (søndag) og Maxime Vachier-Lagrave (mandag).

Superturnering!

Lørdagens resultater:

Magnus Carlsen-Levon Aronian 1–0.

Viswanathan Anand-Georg Meier 0–1.

Vincent Keymer-Peter Svidler 1/2–1/2.

Fabiano Caruana-Arkadij Naiditsch 1–0.

Publisert: 27.04.19 kl. 18:47 Oppdatert: 27.04.19 kl. 19:26