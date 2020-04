SPANSK FEST PÅ ANFIELD: Atlético Madrid vant 2–3 på Anfield i mars, og gikk videre i Champions League etter ekstraomganger. Her jubler spillerne foran 3000 fans som hadde tatt turen fra Madrid. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Madrids borgermester etter Anfield-festen: – Det var en feil

Madrids borgermester innrømmer at det ikke gir noen mening at 3000 spanjoler var til stede på et fullsatt Anfield i Champions League-kvartfinalen 11. mars. Like etter eksploderte coronatilfellene i Europa.

Atlético Madrid sendte de regjerende mesterne ut av turneringen den kvelden. Det var mye å feire for de tilreisende fra den spanske hovedstaden. Kampen ble avgjort etter ekstraomganger, Atlético vant 4–2 sammenlagt.

En drøy måned senere tar Madrids borgermester selvkritikk, skriver Liverpool Echo. Spania og England er to av de hardest rammede landene av coronaviruset i verden.

– Det ga ingen mening at 3000 Atletico-fans skulle reise til Anfield på det tidspunktet, sier borgermester Jose Luis Matinez-Almedia til den spanske radiokanalen Onda Cero, melder Liverpool Echo.

– Det var en feil. I etterpåklokskapens navn selvsagt, men jeg tror at selv på det tidspunktet, så skulle man vært mer forsiktig, sier borgermesteren.

På kampdagen var 1646 bekreftet smittet av coronaviruset i Spania, 782 av dem var fra Madrid, skriver Liverpool Echo.

Ifølge VGs live-oversikt lørdag klokken 16.30 er 20.043 døde av corona i Spania, i Storbritannia er det 15.464 corona-døde. I Spania er det nesten 200.000 coronasmittede, mens det lørdag ettermiddag er registrert 109.774 briter med corona.

– Dagen før kampen hadde myndighetene i Madrid allerede innført tiltak som skulle redusere store samlinger av mennesker, sier Martinez-Almedia.

Professor og tidligere helsesjef i Liverpool-regionen, John Ashton, har tidligere sagt til lokalavisen at denne fotballkampen kan ha bidratt til at smitten spredte seg og dødsfall i Liverpool, selv om han poengterte at man ikke kan være sikker.

– Vi må vite om noen av disse menneskene var på kampen, eller om de hadde venner eller slektninger som var der. Men det vi kan si er at tidslinjen i forhold til kampen og noen av dødsfallene stemmer, sa Ashton til Liverpool Echo 2. april.

Publisert: 18.04.20 kl. 16:51

