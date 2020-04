SVEITSISKE UTFORHELTER: Urs Lehmann vant VM i utfor i 1993, mens Patrick Küng stakk av med gullmedaljen i Beaver Creek tolv år senere. Her møtes landsmennene i Kitzbühel for et snaut år siden. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Slik vil han utvikle skisporten: Asia-turneer, e-sport og parallell-renn

Presidentvalget i Det internasjonale skiforbundet (FIS) er utsatt, men spillet om skimakten etter omdiskuterte Gian-Franco Kasper er igang.

Urs Lehmann (51) er øverstkommanderende i Sveits’ eget skiforbund og pekes ut som en av favorittene til å bli FIS’ nye president. Han ble verdensmester i utfor i 1993 – foran Atle Skårdal – og har siden gjort seg bemerket som forretningsmann og ekspertkommentator på sveitsisk fjernsyn.

Nylig ga Lehmann et innblikk i hvordan han ønsker å drive skisporten fremover da han snakket med sveitsiske Blick.

– Vi behøver renn som garanterer en spenningskurve mellom 60 og 90 minutter. Avgjørelsen kan ikke falle etter ti minutter. Vi trenger mer severdige formater, som for eksempel parallellstorslalåm, slo han fast.

Lehmann mener utviklingspotensialet er stort. Han vil dra nytte av digitaliseringen og innlemme e-sport i konseptene, uten at det gås i detaljer. Den tidligere næringslivsmannen, som mener erfaringen derfra kan være en fordel, er også opptatt av å åpne nye markeder.

– Vi trenger en Asia-turné for alle vintersportartene hvert år. Kina har fem millioner vintersportutøvere, mens potensialet ligger på 300 millioner, mener Lehmann, som ennå ikke vet hvem som stiller mot ham eller når valget blir avgjort.

Det skulle egentlig funnet sted i Pattaya i Thailand den 23. mai, men er utsatt på ubestemt tid. Blick peker ut Zürich som potensiell ny vertsby.

Slik foregår valget 132 nasjonale forbund er stemmeberettighet. De største får tre stemmer hver, mens de minste får én hver. Det kreves absolutt flertall for å velges til president. Dersom ingen kandidater får et flertall av stemmer, vil den med færrest etter første runde tas ut av valget og det vil gjennomføres en ny runde. Slik fortsetter det til en kandidat har oppnådd absolutt flertall. Vis mer

Upopulær øvelse

Det er ikke utenkelig at forslaget om flere parallell-renn, der alpinistene kjemper side om side i to nesten like løyper, vil møte motstand. Øvelsen gjorde seg upopulær både på kvinne- og herresiden i løpet av vinteren.

USAs store stjerne, Mikaela Shiffrin, mente at FIS hadde en stor jobb å gjøre etter at hun tidlig ble slått ut i Sestriere. Herrenes renn i Chamonix endte i en fadese. Hjemmefavoritten, Alexis Pintaurault, tordnet mot FIS og Henrik Kristoffersen var «fullstendig enig» i kritikken. Misnøyen skal ha vært stor.

Noen uker etter rennet – i Japan – samlet sveitseren Daniel Yule teknikkeliten for å kunne komme med en samlet tilbakemelding til FIS.

– Når alle vinner i den ene løypen og ingen vinner i den andre, slik som i Chamonix, er det ikke rettferdig. Du snakker om en sport som avgjøres på hundredeler. Da blir det ikke fair, mener Lars Kristoffersen, Henriks far.

Han presiserer at kritikken går på formatet og ikke nødvendigvis øvelsen. Dersom det kan gjøres rettferdig, ser han ikke bort fra at det kan bli et ålreit innslag i verdenscupen.

Positiv til turné

Norges langrennssjef, Espen Bjervig, slipper trolig å måtte forholde seg til parallell-konkurranser enn så lenge. Han ser med positivt blikk på å utnytte vekstpotensialet som ligger i Asia.

– Ideelt sett burde vi konkurrert i USA/Canada, Europa og i Australia/New Zealand hvert år. Vår verdenscupkalender er veldig tett, men vi bør tørre å tenke nytt og kanskje en årlig Asia-turné da er riktig, skriver Bjervig til VG.

Publisert: 14.04.20 kl. 10:25

