FIKK HEDERSMEDALJE: Tiger Woods og Donald Trump. Foto: SHAWN THEW / EPA

Woods hedret med presidentens frihetsmedalje

Tiger Woods (43) ble mandag hyllet av president Donald Trump, da han mottok presidentens frihetsmedalje.

Nå nettopp







«Presidential Medal of Freedom» sammen med «Congressional Gold Medal» er de to høyeste sivile utmerkelser man kan få i USA.

– Viljen til å vinne, vinne og vinne. Det er kvaliteter som viser den amerikanske evnen til å flytte grenser, nekte å la seg stoppe og alltid ville bli enda bedre, sa Trump til golfesset.

les også Tiger Woods: Den lange veien tilbake

For tre uker siden sto Woods for et av idrettshistoriens største comeback, da han tok sin første Major-triumf på 11 år.

– Ditt utrolig comeback og ditt utrolige liv har gitt sportsfans minner for livet. Vi kan ikke vente på hva som blir det neste, fortsatte Trump.

Golfesset, som de siste årene har vært forfulgt av skader og utenomsportslige skandaler, takket moren, hans to barn, kjæresten og caddy under seremonien i rosehagen utenfor Det hvite hus.

– Dere har sett det gode og onde, høydepunktene og nedturene.

– Jeg har forsøkt å holde ut, og komme tilbake å spille bra golf igjen. Jeg har vært så heldig som har fått muligheten til å kunne komme tilbake.

At Donald Trump er en ivrig golfer og golfentusiast er ingen hemmelighet. Selv eier han flere golfbaner.

– Jeg har kjent Donald i noen år. Vi har spilt golf sammen, og vi har spist middag sammen, fortalte Woods.

Publisert: 07.05.19 kl. 02:48