Camilla Herrem om OL-nei i sommer: – Jeg har full forståelse for avgjørelsen

Men Camilla Herrem innrømmer samtidig at det vil være rart å sitte hjemme om det skulle bli sommerleker i Tokyo. Også andre utøvere støtter NIF-sjefen.

Idrettspresident Berit Kjøll ba mandag idrettsstyret om å beslutte at Norge ikke sender utøvere til Tokyo-OL dersom lekene ikke utsettes.

– Min klare anbefaling til idrettsstyret er at det ikke sendes utøvere til OL dersom det ikke utsettes, sa hun etter et møte med kulturminister Abid Raja.

Håndballstjernen Camilla Herrem hadde akkurat lest om dette da VG snakket med henne mandag:

– Med tanke på situasjonen som er nå, ville det være merkelig om ikke OL utsettes.

– Har du forståelse for idrettspresidentens avgjørelse?

– Ja, jeg har full forståelse for det med tanke på hvor lenge dette kan vare. Man vet heller ikke på hva som skjer videre. På den annen side ville det være merkelig å sitte hjemme og se på - om det skulle bli sommerleker i Tokyo.

– Hvorfor?

– Fordi, dette er noe vi har jobbet for lenge. Mange har trent i fire år med dette som det store målet.

Birgit Skarstein fikk beskjeden om den siste beslutningen til Norges idrettsforbund fra meddelt av VG mandag. Hennes umiddelbare reaksjon er «hæææ», før hun formidler meldingen til sine kolleger på ro-landslaget.

– Jeg var forberedt på at dette kunne skje. Liv og helse er viktigst. Selvfølgelig er det viktigere enn idretten. Jeg vi fortsette å trene uansett hva som skjer, sier hun med tanke på eventuelt nye datoer for OL og Paralympics (opprinnelig 25. august til 6. september) - og det faktum at Norge nå sier nei til deltagelse til planlagt dato.

Olaf Tufte sier at han ikke vil kommentere situasjonen her og nå.

– Det er altfor mye surr frem og tilbake. Avventer kommentar til IOC og NIF er endelige, skriver han i en melding. Tidligere har imidlertid ro-veteranen antydet at OL-utsettelse kan bety karrièrestopp:

– Må ta ansvar

Landslagstrener for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, støtter NIF-presidentens avgjørelse når VG snakker med ham mandag ettermiddag:

– For det første så er det sånn at jeg snakker på vegne av meg selv og kvinnelandslaget. Vi er jo per nå ikke kvalifisert til et OL, så med det som utgangspunkt, så synes jeg dette er det eneste riktige.

– Sånn som situasjonen er i verden i dag, med denne pandemien, så uoversiktlig som den er, så er det eneste riktige å utsette OL. Jeg vil være en sterk støttespiller til ikke å sende folk dit. Det synes jeg er helt riktig. Vi har et ansvar som går langt utover det å være toppidrettsfolk og drive med overskuddsaktivitet. Når jeg snakker for meg og håndballen, så har vi et verdisett som sier at respekt er en del av de viktigste grunnverdiene våre. Da er det er helt klart at vi må ta ansvar mer enn bare oss selv.

– Spørsmål om tid

Norges svømmehåp Henrik Christiansen synes ikke det var en overraskende beslutning.

– De siste to dagene har jeg sett på det som et spørsmål om tid. Australia har innført reiseforbud og Canada vil ikke sende utøvere til OL om det ikke utsettes. NIF har jo tidligere gått ut og sagt at de ønsker å få det flyttet, og det de gjør i dag er det neste skrittet. Jeg håper OL blir flyttet, så det gjenstår å se, sier han.

– Jeg støtter avgjørelsen. Det er bra at Norge også blir med på å stille litt krav til IOC. Jeg er veldig enig i det, sier sandvolleyball-stjernen Anders Mol.

– Ikke rettferdig

– Sesongstarten vår er utsatt, så vi ville fått én turnering før OL. Det ville ikke vært rettferdig på noen som helst måte før den største turneringen i hele våre liv. Det blir veldig feil, og jeg vet at det er sånn for veldig mange andre, fortsetter sandvolleyballspilleren.

Mol sier at det er mange argumenter for at det nå ikke er forsvarlig å gjennomføre OL etter planen.

– Det gjelder både på grunn av risikoen for å smitte andre, og fordi man må være solidariske overfor de som gjør jobben sin og sitter i karantene. Vi kan ikke bare gå ut og trene nå. Så viktig er ikke idretten.

– Jeg synes jo det er kjempesynd at det blir sånn, men i disse dager synes jeg det er riktig å gjøre det på denne måten. Det er lettere for oss å forholde oss til det. Nå blir det ikke et mas om at vi ikke får trene nok.

Publisert: 23.03.20 kl. 15:37 Oppdatert: 23.03.20 kl. 15:51

