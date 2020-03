STENGT: Toppidrettssjef Tore Øvrebø utenfor Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo. Foto: Vidar Ruud

Toppidrettssjefen vil vite hva som er tillatt

Toppidrettssjef Tore Øvrebø (54) har måttet corona-stenge Olympiatoppen. Nå etterlyser han mer detaljerte regler fra Helsedirektoratet om hva som er tillatt å gjøre for Norges toppidrettsutøvere - ikke bare hva som er forbudt.

– Jeg kan ikke rangere hva som er mest prekært å få på plass. Men min oppgave er å finne løsninger på bakgrunn av premissene som gjelder, sammen med utøverne og trenerne. Vi ønsker et tydelig regelverk som vi kan optimalisere innenfor, sier Norges øverste ansvarlige for toppidretten.

– Jeg har etterspurt detaljer for hva som er tillatt. Ikke bare det som er forbudt. Jeg håper Helsedirektoratet finner tid til videreutvikle reglene for aktivitet, forklarer han og sier at han og Norges idrettsforbund (NIF) har spurt Helsedirektoratet om dette.

Tore Øvrebø understreker at han er ydmyk med tanke på at Helsedirektoratet har veldig mye å gjøre og at toppidrettsutøvernes problemer ikke er de viktigste i coronakrisetiden.

Han sier også at «det er viktig å presisere» at de følger alle reglene som gjelder for smittevern. Men han oppfatter det også slik at reglene så langt dreier seg om hva som er forbudt, med stengte treningsentere, fotballbaner og idrettsanlegg som konsekvens av forbudene.

På spørsmål fra VG om Olympiatoppens ansatte og engasjerte risikerer permitteringer ettersom deres treningavdelinger sentralt i Oslo og regionalt er stengt, svarer toppidrettssjefen at «her er det bånn gass, enn så lenge».

Ifølge administrasjonssjef Ingrid Bahr har Olympiatoppen 83 ansatte sentralt. Disse utgjør 66,7 årsverk. Antall konsulenter tilknyttet Olympiatoppen sentralt er 10. I regionene jobber 53 personer for Olympiatoppen. Disse utgjør 34,1 årsverk.

– Vi jobber bare på andre måter, blant annet ved videokonferanser. Det gjelder å finne andre arbeidsformer. Mange utøvere må trene annerledes, med fortsatt maks utbytte. Ved at OL ble utsatt, er det også mange saker og ting som må skyves på. Vår oppgave er sammen med særforbundene å gjøre utøverne klare for mesterskap, som kommer når dette er over, sier Tore Øvrebø.

Han sier at det over tid vil være vanskeligst å få til den mest konkurransespesifikke treningen. Sagt med andre ord: Norges beste idrettsutøvere blir ikke så gode som mulig til å utføre det de skal i konkurranser. Dette gjelder i praksis sommeridrettsutøverne, som «må være i slag» når pandemien er over.

Olympiatoppens helseavdeling holder delvis åpent, i henhold til gjeldende smittevernregler. Utøvere som risikerer varig funksjonsnedsettelse hvis de ikke får behandling, gis adgang til fysioterapi og andre behandlingmetoder.

