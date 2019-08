NRK-LEGENDER: Per Jorsett (1920–2019) og Kjell Kristian Rike (1944–2008).

Takker Kjell Kristian Rike og Per Jorsett: Slik ble skyting TV-sport

EVJE (VG) NRK forventer rundt 300 000 seere på kongelaget onsdag kveld. Kjell Kristian Rike og Per Jorsett får æren for å ha gjort skyting til TV-sport.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ikke så mange idretter kan forvente time etter time med tv-sending – og attpåtil med strålende seersifre.

Det kan Det frivillige Skyttervesen, som ikke er medlem av Norges idrettsforbund, men som likevel har en TV-dekning de fleste kan misunne dem.

– Ja, det er nok mange som kan misunne oss så mye sendetid på den største tv-kanalen – i «prime time», sier Terje Vestvik, ass. generalsekretær i DFS og et levende leksikon om landsskytterstevnet, «LS» blant venner.

– Det var Per Jorsett som allerede i 1963 hadde ideen om å dekke Landsskytterstevnet for NRK. Det sies at NRK skulle lage en reportasje om operasangeren Aase Nordmo Løvberg i Målselv. Jorsett foreslo at NRK-teamet kunne dra innom landsskytterstevnet på veien.

les også Dette paret er begge i kveldens kongelag

Jorsett ga seg tidlig på 1980-tallet, og da overtok Kjell Kristian Rike, som hadde blitt skytterprins (altså nummer to på landsskytterstevnet) i 1972.

– Uten Kjell Kristian Rike hadde kanskje dekningen av Landsskytterstevnet svunnet hen. Det var litt fare for det midt på 1990-tallet, forteller Vestvik.

– Men takket være Rikes gode ideer om hvordan vi kunne gjøre skytingen mer attraktiv, har samarbeidet blitt NRK blitt nært og godt. Og nyttig for begge parter. Rike var med på å heve produktet vårt og gjorde det salgbart.

Kjell Kristian Rike døde for drøyt 11 år siden. Det frivillige Skyttervesen bestemte den gang at premien til nummer to på Landsskytterstevnet, som før het «prinsekannen», skulle skifte navn til «Kjell Kristian Rikes minnepremie». Så det er altså kongen (kongepokalen) og Rike som har de gjeveste premiene på landsskytterstevnet.

les også Tor Harald Lund (51) i tårer etter pangstart på Landsskytterstevnet

Årets landsskytterstevne går i Evje, rett ved Rikes fødested Byglandsfjord. Dette er også det første landsskytterstevne på 99 år som Per Jorsett ikke har levd. Han døde i januar 2019.

– Jorsett gjorde en uvurderlig jobb for oss med statistikk, forteller DFSs Vestvik.

– Er det aktuelt at han også får en premie på landsskytterstevnet oppkalt etter seg?

– Vi har tenkt på det. Foreløpig har vi ikke landet på noe, men Per Jorsetts innsats for skyttersporten har vi lyst til å markere, sier Terje Vestvik.

NRK-kommentator siden Rikes død, Andreas Stabrun Smith, fastslår at Jorsett og Rike var «to pionerer».

– Siden har landsskytterstevnet klart å fornye seg i takt med kravene, og dagens kongelag, der skytterne skyter én og én, er jo veldig spennende. Det var ikke så lett å lage godt TV da alle skjøt samtidig i 75 sekunder – og så var det bare å vente på anvisningen.

les også Drama i kongeskytingen: Favoritten rotet bort tittelen

– Selv er jeg fra midt i Oslo og hadde ikke noe forhold til landsskytterstevnet, men du skal ikke langt utenfor byen før «alle» kjenner noen som skyter – eller skyter selv.

Andreas Stabrun Smith mener landsskytterstevnet går inn i NRKs samfunnsoppdrag.

– NRK har en slags forpliktelse til å dekke mer enn bare kjempestore idrettsarrangementer. Samtidig er det også gode seertall.

PS: NRK hadde 35 prosents markedsandel og 244 000 seere på tirsdagens kvalifisering på Evje.

Kveldens kongelag:

1. Tor Harald Lund, Søgne 248.

2. Rasmus Løberg, Klepp 248.

3. Hans Kristian Wear, Styrvoll 247.

4. Linn Christine Vatland, Time 247.

5. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk 247.

6. Pål Øyvind Ørmen, Råde 247.

7. Magnus Bjerke, Høland/Bjørkelangen 246.

8. Marius Mellembakken, Sørskogbygda 246.

9. Anette Thingbø Sundnes, Time 246.

10. Tore Veie, Rissa 246.

11. Ole Kristian Bryhn, Røyken og Hurum 246.

12. Daniel Sørli, Høland/Bjørkelangen 246.

13. Sindre Nordvik, Løiten 245.

14. Håkon Rognstad, Byneset 245.

15. Anita Jære, Rennebu 245.

PS: Kongeskytingen vises på NRK kl. 19.30-21.00 onsdag kveld.

Publisert: 07.08.19 kl. 15:24

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post