Fortnite-VM: De norske nådde ikke opp - men drar ikke tomhendte fra New York

Konkurransen ble litt for sterk for de to yngste nordmennene i Fortnite-VM - men de drar slett ikke hjem tomhendt fra New York.

Mindre enn 10 minutter siden

Solo-turneringen var den delen av mesterskapet som dro inn flest seere på nett, og på sitt høyeste ble det rapportert 1.6 millioner seere på vestlige plattformer. Konkurransen var kanskje enda tøffere i denne grenen, hvor de hundre spillerne som deltok måtte kjempe for seg selv.

Det var den 16-år gamle amerikaneren Kyle «Bugha» Giersdorf som tilslutt stakk av med seieren, og dermed sikret seg en svimlende premiesum på 25.7 millioner norske kroner - mer enn noen annen enkeltspiller har gjort på en dag før ham. Amerikanerne kunne juble fritt på arenaen, med hele fire spillere på topp fire.

Dette er Fortnite-VM: Fortnite World Cup er et offisielt verdensmesterskap arrangert av spillets utgiver - Epic Games. Over 40 millioner spillere konkurrerte online i årets åpne kvalifiseringer fra 13. juni - 16. juni, hvor de 100 beste i hver kategori kvalifiserte seg. Verdensmesterskapet inkluderer tre grener: Creative, Duo og Solo. Vis mer

STOR SCENE: Det var slettes ingen liten scene ungguttene måtte prestere på, foran tusenvis av seere i arenaen. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

De to norske deltakerne, Martin «MrSavage» Foss Andersen og Endre «Endretta» Byre, drar hjem med en halv million kroner hver. Beste plassering var Endre Byre, som kjempet seg til en 24. plass. En av de større favorittene, både i Duo og Solo - Martin Foss, havnet like bak på 29. plass.

Publisert: 28.07.19 kl. 23:27