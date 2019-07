NYTER SOMMEREN: Hans Christer Holund koser seg med sol og sommer, men det må trenes – og det blir ofte to økter om dagen. Her etter en to timers løpetur i Nordmarka. Foto: Therese Alice Sanne/VG

Gull-Holund mener konkurrentene var redde for Northug

SOGNSVANN (VG) Hans Christer Holund (30) mener konkurrentene hadde altfor stor respekt for Petter Northug på fellesstart.

Det er snart fem måneder siden 30-åringen fra Nittedal ble verdensmester på femmila i Seefeld.

VG møtte Holund ved Sognsvann midt i juli. Han hadde nettopp fullført en to timers løpetur på stiene i Nordmarka. Med sola midt i ansiktet forteller han med stor innlevelse om sitt livs skirenn, hvor han overrasket alle med å stikke etter bare to mil.

Han hadde det etter hvert så vondt i kroppen der han gikk alene i tet, at han lovet seg selv at han skulle sette seg på første fly og reise til Maldivene om han ble verdensmester. Der skulle han være i to måneder og ikke gjøre noen ting.

– Rett etterpå var jeg bare utrolig glad og rørt. Når man er sliten blir man lettrørt. Jeg var tom for krefter. Det var en ekstrem glede, og jeg var ordentlig rørt over det jeg fikk til. Nå er det en god følelse inne i meg at jeg har VM-gull, sier Holund til VG.

30-åringen hadde en lang reise fra juniorverdensmester i 2008 til verdensmester i Østerrike 3. mars i år. Han var det store talentet som gikk på en treningssmell. Fra 2010 til 2013 var han ute med ettervirkninger av overtrening.

Men Holund tror ikke han hadde blitt verdensmester, hadde det ikke vært for svenske Johan Olsson og VM-femmila i 2013.

Northug hadde kontroll på feltet

Olsson og Dario Cologna stakk fra Petter Northug og resten av feltet. Cologna falt. Olsson gikk alene i tre mil. Det samme gjorde Holund i Seefeld.

– Jeg tenkte underveis i løpet at før Olsson gjorde det i 2013, så var det opplest og vedtatt at ikke var mulig å gå fra, sier Holund og fortsetter:

– Det var en lang periode hvor Petter herjet, det var ingen som prøvde en gang.

FIKK VM-PLASSEN AV NORTHUG: Hans Christer Holund (t.v.) kom inn i VM-troppen i 2017 da Petter Northug (bak) sa fra seg sin plass. Northug stilte kun som tittelforsvarer på sprint og femmil. Her fra pressetreffet før femmila. Anders Gløersen nærmest kamera. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han mener Olssons løp i 2013 markerte starten på tiden etter Northug. Det viste at dét var måten å bli verdensmester på. Northug ble nummer 21, nøyaktig to minutter bak svensken. Holund syns det er rart at ingen forsøkte det tidligere.

– Petter var god. Han hadde kontroll på feltet. Han var sjefen i feltet. Han hadde et ekstremt mentalt overtak, sier Holund.

Holund hyller skikongen fra Mosvik, men mener noen burde knekt Northug-koden tidligere.

– Petter er en legende. Han skal ha en stor del av æren for at langrenn er blitt så stort som det er blitt, og han skal ha mye av æren for at langrenn er dét det er i dag. Det er kjedelig å miste en så stor profil, men han har gjort sitt. Han kunne legge opp med god samvittighet, sier Holund.

FISKELYKKE: Hans Christer Holund og samboer Anne Marie Dalen var i Børgefjell på ferie i juli. Og det ble mye god middag. Foto: PRIVAT

Ikke helt etter planen

Men så var det altså femmila til Olsson som ga Holund håp. For 30-åringen er ingen avslutter. Moderne langrenn med fellesstart er egentlig ikke noe for ham.

– Det var et skille i 2013. På femmil etter det har det blitt gått hardt. Niskanen gikk alene i tet i OL i fjor og vant, sier Holund.

På femmila i Seefeld stakk som nevnt Holund etter to mil. Som Olsson gikk han alene i 30 kilometer.

– Jeg var underdog. Jeg kjente jeg var i god form. Så planen var å gå fra, men det var ikke planen å gå fra etter to mil. Planen var etter tre og en halv mil, sier Holund.

Han er sommerbrun og avslappet. Han har vært på hyttetur i Tvedestrand. Og han har vært en uke i Børgefjell med fiskestangen.

FRILUFTSLIV: Hans Christer Holund på sommertur til Børgefjell som ligger på grensen mellom Nordland og Trøndelag. Høyeste topp er Kvigtind på 1699 meter. Området er kjent for ørretfiske. Foto: PRIVAT

– Jeg håpet det skulle bli gått jevnt på femmila. Det ble det selvfølgelig ikke. Det ble gått veldig rolig de første to milene. Jeg skjønte at dette ser ut til å bli lureløp, sier verdensmesteren.

Drama i hodet

Han forteller om løpet etter skibyttet ved 20 kilometer:

– Jeg dro til og fikk en luke. Vidar (Løfshus) sa det var ti sekunder ned til feltet. Hva gjør jeg? Skal jeg prøve på det umulige og gå? Da jeg fikk muligheten, måtte jeg bare prøve. Jeg visste at jeg måtte få så stor luke at de andre nesten ga opp.

Og det skulle bli drama i hodet på 30-åringen.

– Etter 35 kilometer var jeg ganske sikker på at det kom til å gå. Jeg tenkte: Shit, jeg leder VM med ett minutt. Hvis man ikke har en plan da, så kan du få panikk. Jeg tenkte «skyv, skyv», det er nesten så man sier det høyt. Det funket bra veldig lenge. Men på 38 kilometer hadde jeg det helt forferdelig. Jeg var ganske most i muskulaturen. Og Aleksandr Bolsjunov tok innpå. Da tenkte jeg: Dette går ikke.

SKYV: Hans Christer Holund gikk alene i tet i tre mil da han ble verdensmester på femmila i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Så begynte han å tenke på all jobben som la bak. Alle treningstimene. Foreldrene som hadde kjørt ham på trening.

– Seks-syv kilometer fra mål var hodet på plass igjen. Jeg tenkte at Bolsjunov måtte bli sliten snart han også. Jeg gikk kontrollert opp bakkene, på hver flate gikk jeg som i et spurtoppgjør. Selv om det ikke så sånn ut, jeg gikk alt jeg hadde. Men du blir så sliten at du nesten ikke husker det siste. Men det var masse støy. Mye nordmenn. Jeg hørt sekunderingene som i en boble, sier Holund og smiler.

Har skværet opp med Hetland

Han er ikke den som roper høyest. Ikke ler han så høyt heller. Men han ler godt. Drar hodet litt bakover. Han har hatt samme kjæresten siden han var 17 år. Han møtte Anne Marie Dalen på videregående. Nå bor de i hjembygda Nittedal.

Han har også tilgitt tidligere landslagstrener Tor-Arne Hetland for vrakingen til OL-stafetten i fjor. Da var han i monsterform og tok bronse på 15-kilometeren.

AVSLAPPET: – Vi har et problem, jeg er ikke fotogen, sa Hans Christer Holund da fotografen skulle ha sitt ved Sognsvann. Det viste seg å være unødvendig å bekymre seg for det. Foto: Therese Alice Sanne/VG

– Jeg har brukt det som motivasjon. Jeg er ikke bitter. Vi var litt uenige i noen uker, men vi har skværet opp. Alt i alt er jeg fornøyd med å ha oppnådd OL-medalje og VM-gull.

Han tror han må bli pappa for å oppleve den gleden han kjente gjennom kroppen da han krysset mållinjen først i Seefeld. Enn så lenge gleder han seg over å være onkel til to.

– Selv om jeg ble verdensmester så kommer jeg ikke til å dominere kommende sesong, såpass selvinnsikt har jeg. Men jeg tror jeg kan bli bedre. Jeg kan ikke trene så mye mer, men jeg kan sove en halvtime mer om natten. Jeg kan gjøre mer med kostholdet. Det er sånne små valg som kanskje kan være noen få sekunder ekstra til vinteren, sier Holund.

Og han har lært seg det viktigste av alt. Han kan toppe formen. Han har aldri vært i så god form som i OL i fjor og VM i år.

– Det var der Petter var rå. Han kunne toppe formen. Det er bare nerdene som husker en verdenscupseier. Det er mesterskapstitler man blir husket for, sier Holund.

Han dro ikke til Maldivene. Det var belønning nok å ta VM-gullet.

Publisert: 30.07.19 kl. 11:15