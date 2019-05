Ødegaard herjet i sesongavslutningen – klar for Europa-playoff

(VVV Venlo - Vitesse 1–3) Martin Ødegaard (20) ble i helga kåret til årets spiller i Vitesse. Han svarte med å levere både mål og målgivende i grunnseriens siste kamp.

Real Madrid-utlånte Martin Ødegaard har vært blant de aller beste spillerne i årets Æresdivisjon. På WhoScored.com sin statistikkbaserte børsliste er han nummer fem, etter å ha fått 10 for kveldens kamp. Han endte med et snitt på 7,84 av 10.

I helgen fikk han lønn for strevet med bestemannsprisen i Vitesse.

Og onsdag var det en 20-åring proppfull av selvtillit som entret De Koel stadion for sesongens siste grunnspillkamp.

23 minutter: Målgivende pasning.

39 minutter: Scoring.

SCORET: Martin Ødegaard gjorde som han gjorde sist Vitesse spilte mot Venlo: Scoret. 20-åringen fikk i tillegg med seg en målgivende pasning denne gangen. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

Målet var et langskudd plassert helt nede i høyre hjørne. Nordmannens åttende nettkjenning for sesongen, og den målgivende pasningen var hans tiende.

Det gjør Ødegaard til bare den andre Vitesse-spilleren dette tiåret med 10 eller flere assist, ifølge Opta.

Skal spille Europa-kvalik

Venlo kjempet seg inn i kampen igjen med en scoring av Peter van Ooijen, men utligningen kom aldri, og da kunne Matus Bero punktere kampen sju minutter før slutt.

Dermed tok Vitesse 5.-plassen i Æresdivisjonen, og skal begi seg ut i et sluttspill om å få lov til å spille kvalifisering til Europa League. Der venter Utrecht i semifinalen.

Med andre ord er ikke Ødegaards tid i Vitesse over helt ennå, men det er knyttet stor spenning til hvor 20-åringen skal spille neste sesong.

Real Madrid er en liten mulighet, Vitesse er en annen, men også Ajax, som forventer å miste flere stjernespillere i sommer, skal være interesserte i å skaffe seg signaturen til den tidligere Strømsgodset-spilleren.

Maars Johnsen med nettkjenning

Det var også flere nordmenn som var i slag i Nederland i kveld.

Landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen scoret nemlig trøstemålet for AZ Alkmaar som innbytter mot Excelsior, uten at det hadde så mye å si for Alkmaar, som uansett er klare for det samme Europa League-sluttspillet som Ødegaard og Vitesse.

Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø spilte også hele kampen for AZ.

ENDELIG: Bjørn Maars Johnsen scoret sist for Norge mot Sverige 26. mars. Onsdag scoret han sitt første for AZ Alkmaar siden februar. Foto: Bjørn S. Delebekk

