I TRØBBEL: Nasser al-Khelaifi har havnet i trøbbel på grunn av det som påstås å være utbetalinger til den tidligere presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Etterforskning av Russland førte til siktelse av PSG-sjefen

Den mektige PSG-toppen Nasser al-Khelaifi (45) er siktet for å ha forsøkt å bestikke seg til friidretts-VM i 2017 og 2019, melder franske medier. Etterforskningen av russisk doping i friidrett skal ha ført til mistanken.

Jostein Overvik

NTB

Den franske dommeren Renaud van Ruymbeke har siktet forretningsmannen fra Qatar for å ha godkjent en betaling på 3,5 millioner dollar, som tilsvarer 30 millioner kroner, til den tidligere presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Lamine Diack. Siktelsen skal ha blitt gjort midt i mai.

Dommer Van Ruymbeke har gjennom lang tid etterforsket dopingen i et russiske friidrettsforbundet. Gjennom dette arbeidet kom han over to likelydende utbetalinger til Diack. Det skriver britiske Independent.

Den 85 år gamle senegaleseren sitter for tiden i husarrest i Frankrike på grunn av mistanker om omfattende korrupsjon gjennom hans 16 år som internasjonal friidrettspresident frem til 2015. Russiske friidrettsutøvere ble utestengt fra internasjonale konkurranser rett etter Diacks avgang for tre år siden.

Nasser al-Khelaifis mål skal ha vært å sikre Qatar friidretts-VM i 2017, ifølge avisen Le Parisien. Til den samme avisen hevder al-Khelaifis advokat, Francis Szpiner, at opplysningene ikke stemmer.

London ble tildelt friidretts-VM i 2017, mens Qatars hovedstad Doha skal arrangere mesterskapet i oktober. Ifølge nyhetsbyrået AFP er al-Khelaifi også siktet for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av 2019-VM.

Nasser al-Khelaifi er styreleder i både sportsrettighetsselskapet beIN Media Group og investeringsselskapet Qatar Sports Investment. Mest kjent er han likevel som styreleder og administrerende direktør i den franske fotballklubben Paris Saint-Germain.

Også hans forretningspartner Yousef al-Obaidly, som er direktør i beIN Media Group og styremedlem i PSG, er under etterforskning i forbindelse med tildelingen av 2019-VM til Qatar.

Publisert: 23.05.19 kl. 14:04