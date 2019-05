I AFRIKA: Magnus Carlsen i aksjon i Elfenbenskysten fredag. Han er den første regjerende verdensmester som spiller på det afrikanske kontinentet. Foto: Lennart Ootes

Carlsen i en klasse for seg: Passerte drømmegrensen

Magnus Carlsen (28) passerte drømmegrensen 2900 i rating i hurtigsjakk etter at han knuste konkurrentene i Elfenbenskysten.

Nå er det klart for to dager med lynsjakk.

– Jeg vil kose meg. Hvis jeg spiller bra, så vinner jeg, sier Carlsen på arrangørens sending.

I Elfenbenskysten spilles årets første turnering i Grand Chess Tour, sjakkspillernes svar på Champions League.

Etter de tre hurtigsjakkdagene er Carlsen i særklasse. Han har utrolige 15 av 18 poeng og er hele tre poeng foran toeren Hikaru Nakamura (to poeng for seier i denne turneringen).

Carlsen startet dagen med en lett seier over Afrikas beste spiller, Bassem Amin, og fulgte deretter opp med remis mot kineseren Ding Liren.

– Jeg sto klart best. Det var litt flaut at jeg ikke klarte å utnytte det, sa Carlsen på arrangørens sending.

I det tredje og siste partiet fredag vant Carlsen med svarte brikker over Yi Wei.

– Han vant ut av ingenting, fastslo kommentatoren Yannick Pelletier.

– Ja, jeg lå definitivt dårligere an, men han gjorde en feil – og så kollapset han, sa Magnus Carlsen om kineseren.

Totalt endte Carlsen med seks seirer og tre remis i de ni hurtigsjakkpartiene.

Det betyr at han i ratingen – der han er desidert ener i verden – nå har 2903 poeng. Det er over drømmegrensen, men under sin egen verdensrekord fra 2017 på 2919.

Det var først Carlsen, så ingen – og til slutt de andre i hurtigsjakken i Abidjan.

– Jeg er tre poeng bak, men jeg følte at jeg spilte så bra som jeg kunne, sa toeren Nakamura i intervju med chess24s Maurice Ashley etter partiet sitt.

Han var på vei til å si at det ikke gikk mot Carlsen-seier i det siste partiet – men måtte tenke seg om:

– Oi, jeg trodde Magnus sto dårligere. Men Magnus har rotet bort ledelsen tidligere, sier Nakamura foran lynsjakken lørdag og søndag.

– Men jeg innrømmer at det ikke er realistisk at han roter det bort, sånn som han spiller nå.

PS: Det skal spilles 18 partier i lynsjakk. Ni partier lørdag og ni partier søndag.

