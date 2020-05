Norsk sikkerhetssjef gransker hesteskandalen – avslørte samme kusk i fjor

Alessandro Gocciadoro var involvert i en hesteskandale også for – på dagen – ett år siden. Nå står en nordmann sentralt i granskningen av den italienske kusken etter helgens piskeslag.

Oppdatert nå nettopp

Svensk travsport i sjokk etter skandalen sist lørdag da en stallgutt til Gocciadoro slo hesten Zarina Bi (5) to ganger under oppvarmingen til V75-løpet i Örebro. Gocciadoro uttalte til Expressen at han tar avstand fra det som skjedde og han var lei seg for det som hadde skjedd.

Norske Steen Morten Johansen, tidligere politimann, er sikkerhetssjef i Svensk Travsport. VG har snakket med ham, men han henviser bare til direktøren i Svensk Travsport, Maria Croon.

– Jeg kan ikke si noe mer mandag, men vi utreder saken. Og Steen Morten er vår utrednings- og sikkerhetssjef, sier Croon til VG.

GRANSKER HESTESKANDALE: Steen Morten Johansen. Foto: Privat

– Jeg vil ikke spekulere noe i hvilke reaksjoner som eventuelt vil komme, sier Croon.

Samme Steen Morten Johansen fant for et snaut år siden sprøyter og ulovlige stoffer i bussen som fraktet Gocciadoros hester til løp på Åby-banen uten Göteborg.

– Det er riktig, bekrefter Johansen til VG.

Den 2. mai 2019, altså nøyaktig ett år før lørdagens skandale i Örebro, var det Gocciadoro selv som svingte pisken i trøsteløpet til det prestisjetunge Gran Premio Lotteria i Napoli.

Italieneren la seg paddeflat etterpå og skrev i en beklagelse at «det finnes ingen unnskyldning for en slik oppførsel» og «jeg skal lære av min forferdelige feil og heretter holde fokus på å gjøre ting riktig».

– Den riktige Alessandro er ikke den dere så på banen i går, skrev kusken.

Men bare noen dager senere fant Morten Steen Johansen 36 kanyler og fire bokser med Bijoduro, som ved analyse viste seg å inneholde den ulovlige substansen kvikksølv, i bussen som fraktet italienerens hester til Sverige. For et par uker siden fikk Gocciadoro endelig sin dom for dette. Det var 60.000 svenske kroner i bot, skrev travronden.se den 17. april.

Ridenews.se skriver at den norske sjefen på Åby-banen, Jon Walter Pedersen, ikke ville invitere Gocciadoro til prestisjeløpet Åby Stora Pris med sin stjernehest Vitruvio. Pedersen bekrefter dette til VG:

– Jeg ville ikke invitere Gocciadoro til våre storløp så lenge som saken om funnet i bussen var under utredning og det ikke hadde kommet noen dom.

– Hvordan reagerer du på bildene fra Örebro lørdag?

– Man blir lei seg av å se sånt. Det er ikke moro å se at slikt kan foregå.

– Hva tenker du om det som skjedde i Napoli for ett år siden?

– Det var sterke reaksjoner på det som skjedde den gang, og italienerne har strammet inn kraftig. Men det er fortsatt ikke like strengt som hos oss i Norden, sier Jon Walter Pedersen.

Svein Morten Buer, generalsekretær i Det norske travselskapet, sitter selv i styret i det europeiske travselskapet. Han forteller at de allerede er i gang med å diskutere hva de kan gjøre:

– En blir ekstra forskrekket når en sånn type adferd av en italiensk kusk i Norden. Det burde være velkjent for dem at det ikke er lov her.

– Det er en total uakseptabel oppførsel. Dette er dyremishandling, og rammes ikke bare av travsportens interne regler, men også av vanlige lover.

– Kunne dette ha skjedd i Norge?

– Det kunne ikke ha skjedd i Norge, i og med at det ikke er lov å ha med seg pisk på banen i Norge. Men uakseptable handlinger kan vi ikke gardere oss mot. Og da har vi adekvate reaksjonsmønstre mot det. Det er bøter og utelukkelse.

Stallgutten har, ifølge Sulkysport.se, brutt tausheten og beklaget i gruppen «Cavalli & Corse» på Facebook. Han skriver at det han gjorde i Örebro sist lørdag, er uakseptabelt og feil.

– Feilen er bare min, Alessandro Gocciadoro hadde absolutt ingenting å gjøre med dette, hevder stallgutten.

Publisert: 04.05.20 kl. 13:27 Oppdatert: 04.05.20 kl. 13:54

Mer om Trav Dyrehelse

