Mental-trenerens corona-råd: Det er lov å kapitulere

SKIEN (VG) Mentaltreneren Louise Rodgers Holte (43) sjekket støtteapparatet til alle 16 eliteserieklubbene i norsk fotball, fant hun totalt 150 personer. Ingen av dem hadde tittelen «mental trener».

VG gjør oppmerksom på at hoveddelen av dette intervjuet ble gjort før corona-tiltakene ble iverksatt. Der sitatene er hentet inn i etterkant, er det spesifisert.

– Vi hører stadig at «det mentale er så viktig». Men det har vært nesten to tiår med prat, og lite formalisering av rollen i klubber. Mitt ønske er at det går fra ord til handling om å få mentaltrening som en del av hverdagen i både Eliteserien og OBOS-ligaen, sier mentaltreneren Louise Rodgers Holte i dette VG-intervjuet, som ble gjort før coronaviruset endret hennes og nordmenns hverdag radikalt.

Spesielt i disse corona-tider har flere ropt varsko om mentale utfordringer både i bredde- og toppidrett, som følge av tidvis stenge idrettsparker og haller.

– De utøverne jeg snakker med sier at savnet etter kamper er sårt. Det var en som sa til meg at han «drømte om sklitaklinger». Men de savner også garderoben, kulturen som skapes der. Dette snakker vi om, sier Rodgers Holte når vi ringer for å høre om hennes råd i dag.

