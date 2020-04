ULIKE OPPFATNINGER: Fra v.: Pernille Huseby fra Actis, Rolf Sims hos Kindred Group og Gunn Merete Paulsen fra Lotteritilsynet. Foto: Lene Neverdal/Actis, NTB Scanpix og Fotograf Reiakvam/Lotteritilsynet

Stortinget vil stoppe betting-reklame: – Politisk mageplask

Et klart flertall på Stortinget sier ja til å stoppe reklame for betting på norske TV-skjermer. Utenlandske spillselskaper mener det er i strid med EØS-avtalen.

– Det vil bety mye for dem som sliter med pengespill å slippe å stadig utsettes for fristelsen til å spille, mener Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan – til VG.

Flertallet i Stortingets familie- og kulturkomité, det vil si alle unntatt Fremskrittspartiet, mener at TV-kanaler rettet mot norske seere fylles med reklame for spill som ikke er tillatt i Norge, og store spillbeløp går til disse utenlandske spillselskapene.

De mener at «dette kan føre til økte spilleproblemer i befolkningen, og er enige i at ytterligere tiltak kreves for å håndheve det allerede etablerte norske regelverket», heter det i innstillingen, som kom før helgen.

– Det var ikke uventet at flertallskonstellasjonen stemte for en slik innstilling, men det er jo et politisk mageplask, all den tid EU i et brev nylig understreket at man gjerne kan ha egne regler for gaming og reklamer, så lenge man ikke hindrer TV-signaler fra andre EU/EØS-land, sier Kim Rud Petersen, talsmann for Betsson-gruppen.

– Dermed er politikerne i ferd med å vedta noe som hverken er praktisk mulig å gjennomføre – i følge distributørene som svarte på høringen til Kulturdepartementet – og som garantert vil bli slått ned på av EU, mener Kim Rud Petersen.

Han får støtte av sin kollega Rolf Sims, som er «public affairs manager» for Kindred Group i Norge. Han mener loven er i strid med flere direktiver.

– Direktivene slår tydelig fast et senderlandsprinsipp som betyr at det er kringkasterens hjemstats regler som gjelder for tv-sendingene , ikke norsk lov. Senderlandsprinsippet er en sentral og fundamental del av begge direktiv, og prinsippet gjelder også for pengespillreklame.

– Den norske stat prøver å gjemme bort det faktum at direktivene er en del av norsk rett, og bestemmelsene derfor har forrang med utgangspunkt i EØS-avtalen. Jeg vil heller snu premisset på hodet, og hevde at Norge handler i strid med EØS-regelverket når de forsøker å stanse disse lovlige reklamene. Det foreligger en betydelig risiko for at dette kan føre til etterfølgende rettsprosesser, mener Rolf Sims i Kindred Group.

Han mener de juridiske betraktningene i lovproposisjonen bærer preg av «sterke prinsipielle og politiske ønsker med stor prestisje».

– Lovforslaget er et godt eksempel på at debatten om spillregulering i Norge preges av synsing og følelser, ikke kunnskap og fakta, samt forholder seg ikke til dagens teknologiske virkelighet. Gjennom en lisensordning i Norge vil man kunne implementere effektive løsninger å forebygge spilleproblemer, sikre ansvarlig markedsføring og fremskaffe nye skatteinntekter, hevder Sims.

Pernille Huseby i Actis hyller derimot politikerne:

– Dette har vi jobbet for lenge, og vi vil rose politikerne for vedtaket.

– Vedtaket vil styrke den norske spillmodellen, og viser at myndighetene er villige til å vise muskler for å stoppe utenlandske aktører som med overlegg bryter loven, mener Pernille Huseby.

Direktør i Lotteritilsynet, Gunn Merete Paulsen, er også glad for at det går mot forbud:

– Det er allerede totalforbud mot å rette pengespill-reklame mot det norske markedet. Det står i pengespill-loven. Men kringkastingsloven gir ikke gode nok hjemler til å stoppe dette. Det er dette regjeringen nå vil regulere, slik at forbudet i pengespill-loven kan effektueres i kringkastingsloven. Vi er glade for at politikerne nå sier ja til det.

