SVÆRT KRITISK: Linda Hofstad Helleland avbildet i forbindelse med jobben som barneminister i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes

Helleland om WADA-utvalgets knallharde Russland-anbefaling: – Skulle bare mangle

Avtroppende WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland (42) støtter utvalget som foreslår at Russland utestenges fra all idrett i fire år fullt ut.

– Det skulle bare mangle om ikke CRC-komiteen kom frem til en slik beslutning. Det skulle skjedd for over et år siden, da WADA (Verdens Antidopingbyrå) begikk en stor feil idet man tok Russland inn i varmen igjen, sier Linda Hofstad Helleland til VG sent mandag kveld.

I september 2018 var hun én av to WADA-representanter som anbefalte videre utestengelse av RUSADA (Det russiske antidopingbyrået), i påvente av at Russland aksepterte kravene som var stilt til dem. Likevel valgte resten av WADA-styret å hente Russland inn i varmen igjen.

Det har skuffet og irritert Helleland voldsomt. I sin ferske bok, kalt «Ren idrett, skittent spill», tar den avtroppende visepresidenten i WADA et nådeløst oppgjør med IOC og deler av sin egen organisasjon.

– Nå må WADA bøye av fordi resten av verden har sett at Russland har spilt et spill med oss. Det har gjort tiiten til WADA tynnslitt. Derfor har man ikke noe valg i dag, sier Helleland.

WADA-utvalget kom mandag med sin anbefaling om å utestenge Russland fra all idrett i fire år for brudd på dopingreglementet.

Utvalget har over flere år arbeidet med å komme til bunns i russernes bruk av doping og forsøkene på å skjule dopingen for omverden.

Nå er det opp til WADAs styre å ta den endelige beslutningen på hva som skal skje med russisk idrett på styremøtet i Paris 9. desember.

– IOC-president Thomas Bach har allerede sagt at han vil se russiske utøvere i Tokyo-OL, så siste ord er ikke sagt. Men om IOC (som eier halve WADA, journ. anm.) ikke støtter den ferske anbefalingen, så erklærer de samtidig at de har gitt opp å kjempe for rene utøvere, mener Helleland.

– Vi må avvente den konkrete avgjørelsen. Våre sportsmyndigheter har kontakt med det internasjonale idrettssamfunnet og med WADA. Foreløpig er det ingen avgjørelser, og Russland har svart på de spørsmålene som ble stilt oss, sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået R-sport.

TAR AVGJØRELSEN I DESEMBER: WADA-president Craig Reedie, og resten av styret, skal avgjøre Russlands skjebne 9. desember. Her fra et møte i Polen tidligere i november. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL / PAP

– Jeg ber om å avvente styremøte i WADA den 9. desember og ikke svare på det som kommer i ulike publikasjoner, om det er New York Times eller andre, sier Rusada-sjef Jurij Ganus.

– Men det er ingen grunn til å skape illusjoner, sanksjonene blir alvorlige, det er nødvendig å forberede seg på alvorlige reaksjoner, sier han til Tass.

VG intervjuet Ganus i USA forrige måned, og da snakket han blant annet om sine to forgjengere, som døde med to ukers mellomrom.

– Situasjonen er nå så kritisk at Russland kan miste neste OL. Det er min spådom. Og kanskje påfølgende vinter-OL, sa han til VG da.

Arrangørland i EM

Russland er ett av 12 vertsland for europamesterskapet i fotball neste år. Landslaget ble nummer to i sin kvalifiseringsgruppe, foran Skottland, og er direkte kvalifisert til fotball-EM. En utestengelse kan trolig sørge for at Skottland blir direkte kvalifisert.

– Russland fortsetter å forberede seg til å arrangere kamper under fotball-EM i 2020, sier lederen i organisasjonskomiteen, Aleksej Sorokin, til nyhetsbyrået R-sport.

Utvalget mener at Russland har manipulert datamateriale som de har gitt fra seg. Hele denne saken baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som ble offentliggjort i 2015.

RISIKERER LANG STRAFF: Russlands sportsminister Pavel Kolobkov må være forberedt på en lang utestengelse. Her er han avbildet på en pressekonferanse i Moskva i 2018. Foto: Pavel Golovkin / AP

Hvis utvalgets innstilling følges av styret i WADA, vil Russland blant annet ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022.

Nøytralt flagg

De mener at Russland må utestenges fra alle arrangement som har ratifisert WADA-koden, inkludert for eksempel VM i fotball i Qatar i 2022.

I stedet kan enkelte russiske utøvere stille i internasjonale mesterskap under nøytralt flagg, slik det ble praktisert under vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018.

Hvis Russland blir suspendert kan de heller ikke selv arrangere internasjonale mesterskap i fireårsperioden. Offisielle russiske representanter vil ikke være velkomne i internasjonale mesterskap og konkurranser utenfor landets grenser.

I søkelyset

Russland har lenge vært i søkelyset fordi man mener at landets antidopingbyrå (RUSADA) har fusket med utøveres prøveresultater.

WADA har bedt om at disse prøvene ble utlevert, men i september kom det fram at prøvene var manipulerte før de ble avlevert.

Det er derfor at landet står foran en historisk hard straff.

Tidligere mandag kveld ble det kjent at den russiske OL-komiteen krever at hele ledelsen i det dopingbefengte russiske friidrettsforbundet må byttes ut. Det russiske friidrettsforbundet har vært utestengt fra det internasjonale friidrettsforbundet siden november 2015.

Nordmannen Rune Andersen er den som følger med på å om russerne gjør de nødvendige endringer for å komme tilbake i det gode selskap. Andersen har ikke svart på VGs henvendelse mandag kveld.

