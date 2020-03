Casper Ruud. Foto: Fredrik Hagen

Casper Ruuds utvikling: – Jeg tror vi får se det samme som med Nadal

HASLE (VG) (Casper Ruud-Haydn Lewis 6–2, 6–2) Casper Ruud (21) gruste sin motstander fra Barbados på hardt underlag. Men foreløpig trives han aller best på grus – som Rafael Nadal (33) gjorde i starten.

– Jeg tror vi får se litt av det samme som med Nadal, sier sportssjef Øyvind Sørvald til VG.

– At han går fra å være en utpreget grusspiller til å beherske hard-court like bra. Når Casper får fysikken på plass og en god serve, så kan han spille like godt på alle dekker etter hvert, tror Sørvald.

– Akkurat nå liker han seg bedre på grus og foretrekker grus. Han har den imagen, og han synes det er gøy. Men Casper er i utvikling, og jeg tror at han om et par år er like bra på dette underlaget, sier sportssjefen – og peker mot banene i tennissenteret på Hasle i Oslo.

Nadal tok fire Grand Slam-titler på grusen i Paris før han vant sitt første Grand Slam på et annet underlag.

– Casper er i veldig utvikling, han er lærevillig, og han skal holde på med dette i 10–15 år til, fortsetter Øyvind Sørvald.

– Han kan til og med vinne turneringer på hard-court etter hvert. Men akkurat i år er han nok innstilt på at French Open er det han gleder seg mest til.

French Open er altså den eneste av de fire Grand Slam-turneringene som går på grus. Pappa og trener Christian Ruud forteller om forberedelsene til det:

– Det blir fem-seks turneringer på grus før French Open. Han skal blant annet spille i Monte Carlo. Vi kommer også til å legge inn et par treningsperioder på åtte-ti dager.

Viktor Durasovic (22) la grunnlaget ved å ta en sterk seier mot Darian King i den første av Davis Cup-kampene mot Barbados. Han vant 6–4,6–2.

Deretter ble det rått parti da Casper Ruud møtte Haydn Lewis, som på sitt beste - for mer enn ti år siden - var nummer 583 i verden. Ruud er nå nummer 36. Ruud vant 6–2, 6–2, og Norge leder dermed 2–0 etter fredagens kamper.

– Han var farlig på serven, men jeg er i god form og følte at jeg hadde overtaket, sa Ruud etter seieren.

Alt tyder på at Norge slår Barbados i helgen. Det betyr at Norge er «bare» to kamper fra å komme til en eventuell finale i Davis Cup november 2021. Dit kommer 18 nasjoner.

Publisert: 06.03.20 kl. 20:06

