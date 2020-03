SKJEBNESOMMER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland skal trolig kjempe om EM-plass i juni. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Landskampen mot Serbia spilles trolig i juni

UEFA har flyttet Norges EM-play off mot Serbia. Semifinalen – og en eventuell finale – skal etter planen spilles på Ullevaal stadion i starten av juni.

Det opplyser Det europeiske fotballforbundet (UEFA) om i en pressemelding. De presiserer at det er avhengig av hvordan coronasituasjonen utvikler seg de neste månedene.

– Vi må bare ta det til etterretning. Det ble nettopp kjent for oss så vi må få sjekke det opp, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) til VG.

– Hvordan verden ser ut i juni, er det ingen som vet. I hvert fall ikke UEFA. De har jo ikke kommet på banen før i dag. Jeg tror fortsatt vi skal forholde oss til hva fagpersonene rundt dette sier, advarer Norges assistenttrener Per Joar Hansen.

– Man har jo lært seg i disse dager at hele verden ikke er forberedt på dette. Det er ingen som vet hvordan dette utvikler seg videre. Men vi må bare forberede oss med utgangspunkt i at vi skal spille i juni, sier han.

UEFA offentliggjorde tirsdag at fotball-EM flyttes fra sommeren 2020 til sommeren 2021. Det var ventet en avgjørelse om hva som skjer med Champions League og Europa League, men den er foreløpig ikke tatt.

UEFA opplyser om at de har satt ned en arbeidsgruppe som skal undersøke mulighetene for å ferdigspille de to turneringene denne sesongen.

