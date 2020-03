LEI SEG: Astrid Uhrenholdt Jacobsen var utrøstelig etter tremila i Holmenkollen. De norske løperne valgte ikke å bytte ski underveis. Etterpå var det lett å innrømme at det var en tabbe. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Sønderknust Jacobsen på hjemmebane: Kan ha vært siste løpet på toppnivå

HOLMENKOLLEN (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) følte seg i knallform på hjemmebane. Så «sto skiene stille». En 16. plass kan være det siste hun gjorde på toppnivå.

Jacobsen var utrøstelig etter tremila. Tårene rant jevnt. Det var ingen andre til start som gikk mer på hjemmebane enn 33-åringen fra Oslo-klubben Heming. Hun ville så mye.

Kroppen var topp. Men med klar anbefaling fra smøreteamet om ikke å bytte ski underveis, så ble det for dårlig glid utover i rennet. Jacobsen endte til slutt 51,3 sekunder bak Frida Karlsson, som slo Johaug på oppløpet.

– Jeg visste det var det siste verdenscuprennet mitt for sesongen, da var det kjipt. Det kjipt å gå på hjemmebane å føle seg bra, så blir det ikke så bra til slutt likevel, sier Jacobsen til VG og gråter.

– Hvor god var kroppen i dag?

– Veldig bra, svarer 33-åringen.

– Er det derfor du er så skuffet?

– Ja.

– Når du er så lei deg nå, betyr det at du egentlig har bestemt deg for å legge opp? At dette er det siste løpet du skal gå?

– Jeg vet ikke. Kanskje, svarer Jacobsen og legger til:

– Jeg har bare bestemt meg for at jeg ikke skal ta den avgjørelsen i pressesonen i dag.

Fikk nei til Canada

I flere år har hun sagt at hun tar ett år av gangen. Det er 13 år siden hun ble sprintverdensmester i Sapporo. Denne sesongen har hun flere pallplasser i verdenscupen, også en seier, slik så den ut:

Hun er bare 67 poeng bak Natalja Neprjajeva i kampen om 3.-plassen sammenlagt i verdenscupen. Samtidig nærmer hun seg slutten på medisinstudiene. Nå får hun ikke lov til å avslutte sesongen i Canada, for Universitetet i Oslo nekter å gi henne fri fra praksisperioden.

– Jeg får ikke mulighet til å reise til Canada, så da var iallfall dette den siste opptredenen denne sesongen, sier Jacobsen til VG, mens tårene renner.

Hun har søkt universitetet om noen dager fri fra praksisperioden. Da hun fikk nei, skrev skipresident Erik Røste og langrennssjef Espen Bjervig et brev med forespørsel om fri forteller landslagstrener Ole Morten Iversen, men svaret er fortsatt nei.

– Jeg har hatt veldig lyst til å reise til Canada, for jeg kjemper om pallen sammenlagt i verdenscupen. Så det var godt å kjenne i dag at jeg var god nok til det. Jeg får ikke fri til å reise dit, så da er det slik det er, sier Jacobsen.

SVENSK VINNER: Frida Karlsson (nummer tre fra venstre) vant foran Therese Johaug og Ebba Andersson lørdag. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.h.) måtte bare innse at dagen ble alt annet enn hun drømte om. Foto: Vidar Ruud

Derfor var det ekstra mye følelser for 33-åringen. Og da de svenske skiløperne valgte å bytte ski underveis, fikk suveren glid og gikk ifra, så ble dagen litt ekstra tung. Etterpå innrømmet smøresjef Stein Olav Snesrud at det var en tabbe ikke å bytte ski.

– Det var mange muligheter til å få kontrabeskjed, når vi ikke fikk det, så er det vel fordi de mener at det var rett avgjørelse, sier Jacobsen.

Frida Karlsson sa etter rennet at svenskene var smartere enn de norske lørdag. Og så fantastisk syns hun det var å parkere Johaug:

Jacobsen mener det er enkelt å være etterpåklok.

– Det var ganske åpenbart at det ikke var rett avgjørelse. Vi har god erfaring med at det lønner seg å være lojale mot den løsningen vi tester frem sammen. I dag var det ikke jackpot, men i det lange løp har vi profittert på det systemet vi har, sier Jacobsen.

Herrene går 50 kilometer fellesstart klassisk stil søndag.

