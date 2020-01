IMPONERER STORT: Casper Ruud har slått John Isner (rangert som nummer 19 i verden) og Fabio Fognini (nummer tolv) i ATP Cup i Perth. Her etter førstnevnte seier. Foto: RICHARD WAINWRIGHT / AAP

Ruud skeptisk til OL tross drømmestart på 2020

Casper Ruud (21) har innledet året med å ta to skalper rangert innenfor topp 20, men årets største sportsbegivenhet kan gå uten esset fra Snarøya.

– Det er klart man er fornøyd med sesongstarten, det er den beste så langt i min karrière, sier Casper Ruud kontant på telefon fra australske Perth, der han for tiden deltar i ATP Cup for Norge.

ATP Cup er et nytt konsept av året og er en form for landskamp, der to spillere har én singelkamp mot en spiller fra motstanderlandet, i tillegg til en double-kamp.

Ruud spiller med trønderen Viktor Durasovic (rangert som nummer 329 i verden), og nordmennene fikk plassen til Sveits da Roger Federer trakk seg for å være hjemme med familien.

God avkastning

Det har Ruud fått mye igjen for. Fredag sørget han for en liten sensasjon ved å slå USAs John Isner (rangert som nummer 19 i verden), før han sammen med Durasovic også vant double-kampen. Men det var ikke den største skalpen han skulle ta.

Tidlig søndag morgen norsk tid slo han selveste Fabio Fognini fra Italia, rangert som verdens 12. beste tennisspiller. Italienerne slo tilbake og vant sammenlagt, så Norge er nødt til å få et resultat mot storfavoritt Russland for å gå videre til sluttspillet.

Der skal Ruud få møte ingen ringere enn Daniil Medvedev, rangert som nummer fem i verden, i den Eurosport Norge-sendte kampen klokken 03.00 natt til tirsdag.

– Det blir den nest største kampen i min karriere, bare bak den mot Federer i mai (i French Open), sier Ruud.

OL-skepsis

Det som ikke er like høyt på prioriteringslisten, er de olympiske leker i Tokyo kommende sommer. Selv om pappa Christian Ruud stod for et minneverdig øyeblikk da han holdt legenden Boris Becker til en fem timer lang kamp i nettopp OL i 1992, er samtidens Ruud mer avventende.

– OL hadde selvfølgelig vært stort å få være med på, men det er litt annerledes i tennis, der Grand Slam-turneringene (de fire største gjennom året) veier tyngre. I tillegg kommer OL på et litt ubeleilig tidspunkt. Men det er ingen krise, jeg er fortsatt ung, forklarer 21-åringen.

Ruud juniors foretrukne underlag er grus, og grussesongen er hovedsakelig om sommeren.

Grusturneringer mens OL pågår (24. juli - 9. august) 20.7 - 26.7: Swiss Open og Croatia Open.

27.7 - 1.8: Generali Open (Kitzbühel, Østerrike). Kilde: ATPTour.com

Samtidig med OL går to grus-turneringer som Ruud presterte godt i forrige sommer, og som han er nødt til å delta i om han skal forsvare rangeringspoengene han fikk da.

– OL er på agendaen, men vi skal ta standpunkt til det først i mars/april, etter flere turneringer på hardcourt-underlag (inkludert Australian Open fra og med 20. januar), sier Christian Ruud, far og trener, og forklarer at junior definitivt blir med om de tror på medalje.

Om fire år er det imidlertid ingen tvil: Da går OL-kampene på Roland Garros-grusen i Paris.

Nærmer seg topp 50

Mandag kom også meldingen om at Ruud klatret én plass på den offisielle ATP-rankingen, og satte ny bestenotering med 53. plass, selv før poengene fra helgen er regnet inn. Dermed er 21-åringen fra Snarøya ett steg nærmere ett av de store målene for sesongen, å komme innenfor topp 50.

På live-rankingen er Ruud i skrivende stund på 46. plass på rangeringen av verdens beste spillere. Den offisielle rangeringen kommer kommende mandag.

– Målet for 2020 er å vinne en turneringstittel og etablere seg innenfor topp 50 på rankingen. Det er et stort mål, men vi skynder oss langsomt og forblir ydmyke, forklarer Christian Ruud.

Starten på året kunne knapt vært bedre.

Publisert: 06.01.20 kl. 21:10

