Mollekleiv: – Fikk ikke PR-hjelp

Sven Mollekleiv, som tapte mot Berit Kjøll i valget om å bli ny idrettspresident, snakker for første gang om det som har kommet fram i ettertid.

Nå nettopp







Til VG opplyser valgkomiteens kandidat at han ikke hadde hjelp av PR-folk i sin valgkampanje.

Han vil overhodet ikke spekulere noe i om hjelpen til Berit Kjøll, finansiert av Norges Håndballforbund, ble avgjørende for valget.

– Jeg har ikke mottatt PR hjelp fra noe byrå eller betalt noen, fastslår Mollekleiv til VG.

– Jeg var veldig motivert til å være med å bygge et sterkt lag for å konkretisere arbeidet med «Idrettsglede for alle» i en åpen, demokratisk og frivillig kultur. Et samarbeid som også kunne styrke idrettens og våre verdier internasjonalt.

På VGs spørsmål om han vil kommentere Norges Håndballforbunds rolle – og om hva dette eventuelt kan ha hatt å si for valget, svarer Mollekleiv bestemt:

– Det er ikke naturlig for meg å si noe mer om prosessen nå.

les også Mener NIF gjemmer bort avsagte dopingdommer

Sven Mollekleiv var valgkomiteens kandidat til ny idrettspresident, mens håndballpresident Kåre Geir Lio hadde benkeforslag på Berit Kjøll. Etter at Tom Tvedt hadde fått færrest stemmer i den første valgrunden, var det en finale der Kjøll vant med to stemmers overvekt til Mollekleiv. Om én representant hadde ombestemt seg, hadde det blitt loddtrening om hvem som skulle bli idrettspresident.

I ettertid har det kommet fram at kommunikasjonsselskapet Zynk og Claus Sonberg, samt Kjell Inge Røkke-talsmann Rolf Nereng hjalp Kjøll. Regningen for dette – cirka 85 000 kroner – ble betalt av Norges Håndballforbund.

les også Politiker og fotballpappa: Nei til å «kjøpe» en idrettspresident

I Dagsnytt 18 mandag sa håndballpresidenten at Kjøll fikk hjelp fra PR-byråene til «medietrening og utvikle tydeliggjøre budskap». Han uttrykte også at dette var «informasjon som ikke var interessant» for delegatene på idrettstinget.

– Jeg tipper at Mollekleiv brukte sine krefter for å få dette til, sa Kåre Geir Lio. Men nå avviser altså Kjølls motstander at han har fått noen betalt hjelp.

Flere av Kjølls støttespillere på idrettstinget har de siste dagene forsvart bruken av PR-folk. Sist ut er basketballpresident Jan Hendrik Parmann, som skriver på forbundets hjemmesider:

– Mens Tom Tvedt, som jeg også har stor respekt for, hadde hele NIF-apparatet å lene seg på, hadde Mollekleiv sitt apparat, med blant annet valgkomiteen i ryggen. Berit Kjøll hadde i utgangspunktet kun forslagsstilleren Norges Håndballforbund å lene seg på. For å kunne spisse sitt eget forslag inn mot tinget, valgte Håndballforbundet å benytte eksterne konsulenter til Berit Kjøll i forberedelsen. Dette hadde sikkert den glimrende retorikeren Kåre Geir Lio klart å gjøre godt uten hjelp, men tiden var svært knapp foran tinget og de valgte derfor å leie inn en sparringpartner, som også hjalp med litt formuleringer av pressemeldinger og lignende. Men å sette anslagsvis kr 85.000 med i bås med NIFs konsulentbruk i timillionerkroners-klassen, blir for drøyt. Likeså blir det for dumt og smakløst å si at det er likestilt med at valget «var kjøpt», skriver basketballpresidenten blant annet.

Thomas Breen, som representerte Hedmark Idrettskrets og var en av Kjølls støttespillere, opplyser til VG at mange av delegatene fikk vite om PR-bistanden på fredagen (valget var søndag):

– På fredagen under Idrettstinget var jeg sammen med mange andre i ett møte hvor presidenten i håndballforbundet hadde invitert flere som han oppfattet som positive til Kjøll. Her var det flere som ikke hadde bestemt seg. I dette møtet, der han begrunnet håndballforbundet sitt valg med å fremme Kjøll, kom det også frem at de hadde betalt en konsulent for bidrag til budskapet. Dette var altså for mange av oss ikke ukjent.

Publisert: 04.06.19 kl. 18:00