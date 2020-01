PÅ KAMP SAMMEN: Kobe Bryant med datteren Gianna under WNBA All Star-kampen sommeren 2019. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amerikanske medier: Datteren til Kobe Bryant blant de omkomne

Representanter for Kobe Bryant bekrefter at datteren Gianna Maria-Onore Bryant (13) var med på den skjebnesvangre helikopterturen som kostet fem mennesker livet.

En hel idrettsverden har reagert med sorg og vantro på nyheten om at basketlegenden Kobe Bryant (41) omkom søndag morgen lokal tid sammen med fire andre i en helikopterkrasj.

Nå melder amerikanske medier at den ene datteren, Gianni Maria-Onore Bryant (13), er blant de omkomne. Det får TMZ bekreftet fra representanter for Kobe Bryant.

Kobe Bryant i kjent positur under Los Angeles Lakers’ kamp mot San Antonio Spurs i 2011.

FAKTA: Kobe Bryant * Født: 23. august 1978 (41 år) i Philadelphia, Pennsylvania. * Lag: Los Angeles (1996–2016) * NBA-titler: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) * Mest verdifulle spiller i NBA: 1 (2008) * NBAs All Star-lag: 18 (1998, 2000-2016) * OL-meritter: 2 gull (2008, 2012)

Kobe Bryant har fire barn sammen med kona Vanessa Laine Bryant. De tre andre skal ikke være involvert i ulykken.

Det var i 10-tiden lokal tid at et helikopter krasjet i Calabasas i California søndag morgen. Politiet har bekreftet at ingen av de fem ombord overlevde ulykken, men har ikke bekreftet navnene.

Byen Calabasas har på sin side uttrykt sin sorg over tapet av Kobe Bryant på sin Twitter-profil, og en rekke amerikanske medier har bekreftet at Kobe Bryant er død, 41 år gammel.

– En forferdelig tragedie, sier norske basketprofiler til VG etter den tragiske nyheten.

– Du var en sann legende og venn. Hvil i fred, Kobe Bryant, skriver NBA-stjerne Tony Parker, som er en av mange som har tatt til sosiale medier for å hylle den avdøde giganten.

Slik var Kobe Bryants siste kamp som NBA-spiller:

Kobe Bryant er viden anerkjent som en av de aller største gjennom tidene i NBA. Han spilte 20 år for ett og samme lag, LA Lakers, og er nummer fire på listen over tidenes poengplukkere i ligaen. Han ble akkurat forbigått av LeBron James.

I tillegg til Kobe Bryants sportslige suksess mottak han i 2018 Oscar for kortanimasjonsfilmen «Dear Basketball».

Etter at nyheten om hans dødsfall ble kjent, har flere samlet seg utenfor Lakers’ hjemmebane Staples Center for å minne ham.

I forkant av søndagens NBA-kamp mellom Houston Rockets og Denver Nuggets, ble Bryant minnet med ett minutts stillhet. I kampen mellom Toronto Raptors og San Antonio Spurs hedret de ham ved å la skuddklokka gå ned fra 24 sekunder (samme nummer som Bryant hadde på drakten for Lakers) ganger to uten å gjøre noe før de begynte å spille.

Publisert: 26.01.20 kl. 22:27 Oppdatert: 26.01.20 kl. 22:48

