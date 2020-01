SKYLDER PÅ PUBLIKUM: Portugals landslagssjef Paulo Pereira skylder på lydnivået etter tapet for Norge. Her fra gruppefinalen i Trondheim Spektrum. Foto: Ole Martin Wold

Portugal-sjefen skylder på lydnivået etter tapet for Norge

– Det var for mye støy i hallen, sier Portugals landslagssjef etter tapet for Norge tirsdag kveld. Det skriver TV 2.

Nå nettopp

– Gratulerer til Norge som ga oss en vanskelig kamp. Lydnivået gjorde at vi ikke kunne spille på vårt beste, men livet går videre, sier Pereira til kanalen.

Norge slo Portugal 34–28 i Trondheim Spektrum tirsdag, og går dermed inn i hovedrunden med to poeng. Hovedrunden spilles i Malmö.

Portugal-sjefen gir også ros til publikum i Trondheim.

– Det var fantastisk her i Norge og Trondheim, og folkene her har forståelse for håndball. Det var et fantastisk publikum. Jeg ønsker Norge lykke til, sier han.

Også Portugal er klare for hovedrunden, etter å sensasjonelt ha slått Frankrike i åpningskampen.

Sjekk denne Sagosen-suseren:

Publikum i Trondheim har blitt hyllet av de norske spillerne gjennom mesterskapet. Spesielt etter kampen mot Frankrike da det ble pepet på motstanderen. Det etter at Ole Erevik hadde uttalt et ønske om mer trøkk og piping fra de norske supporterne i VG.

– Vi er verdens mest sportslige publikum i Norge, men vi er ikke verdens beste hjemmepublikum. Ingen motstander frykter å komme til Norge for å spille håndball. Dette snur seg ikke over natten. Men hvis noen får med seg det jeg sier, så gir det kanskje noen et spark bak, sa Erevik til VG før kampen mot Frankrike.

Og det snudde faktisk over natten. Det la også de norske spillerne til. De fullroste publikum etter å ha slått ut Frankrike.

– Det er kanskje hovedgrunnen til at vi vinner i dag. Vi har lyst til å kjenne på det brølet hver gang vi scorer. Vi har lyst til å kjenne på det brølet hver gang vi stopper en ball, sa Sander Sagosen til VG og fortsatte:

– Ole traff nerven. Folk gikk litt i seg selv. Den atmosfæren som var her, har jeg aldri opplevd maken til på norsk jord.

Onsdag formiddag reiser de norske guttene til Malmö etter en perfekt start på EM med tre seire av tre mulige. Det er allerede klart at Sverige og Slovenia blir motstandere. Onsdag spiller Island-Ungarn og Danmark-Russland i Zlatans fødeby ved Øresund. Uavgjort eller ungarsk seier i den første kampen sender verdensmester Danmark ut av mesterskapet.

– Vi møter verdenslag. Det nytter ikke å slappe av selv om vi har en liten fallskjerm, sier Gøran Johannessen om det som venter i Sverige.

Se høydepunktene fra Norge-Portugal:

Publisert: 15.01.20 kl. 08:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser