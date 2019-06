NO VICTORY: Ingen seier for Victoria i Lausanne. Kronprinsessen mottok nederlaget på første rad etter IOC-avstemningen. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Svensk lidelse i 40 år: – OL-avstemninger er Sveriges svakeste OL-gren

Svenskene vil gi opp å få arrangere OL. «Forlusten» i Lausanne var den syvende på rad siden de tapte avstemningen om vinter-OL for første gang i 1979. Ikke rart kronprinsesse Victoria (41) er betuttet.

Sverige har tapt absolutt alle avstemninger i hennes levetid.

– OL-avstemninger er Sveriges svakeste OL-gren, skriver Mats Wennerholm i en kommentar i Aftonbladet.

Han mener det er «dags at ge upp». Den 64 år gamle sportsjournalisten har helt siden slutten av 1970-tallet opplevd svenske nedturer da IOC har gjort sine valg.

– Sverige får aldri OL, fastslår Johan Esk i Dagens Nyheter.

– Sverige trenger aldri mer søke OL, anbefaler Anders Lindblad i Svenska Dagbladet.

Wennerholm mener Italia fortjente lekene på grunn av mindre avstand mellom arrangørstedene og et mer tiltalende konsept. Han påpeker – som IOC-president Thomas Bach gjorde mandag – at det folkelige engasjementet for å få OL er større i Italia enn i Sverige.

40.000 har vært inne for å gi sin stemme på Aftonbladets nettavstemning: 52 prosent sier nei. Mens nei-tallet var 41 prosent i en meningsmåling utført på oppdrag for SVTs radiosport.

I Nord-Italia skal hele 80 prosent støtte OL-saken.

Den svenske OL-fiaskoen 1984: Göteborg tapte – Sarajevo vant. 1988: Falun tapte – Calgary vant. 1992: Falun tapte – Albertville vant. 1994: Östersund tapte – Lillehammer vant. 1998: Östersund tapte – Nagano vant. 2002: Östersund tapte – Salt Lake City vant. 2026: Stockholm tapte – Milano/Cortina vant. I tillegg tapte Stockholm sommer-OL i 2004 til Athen. Vis mer vg-expand-down

– I Sverige er interessen ekstremt kjølig i allmennheten, mener Wennerholm. Han får følge av Esk i Dagens Nyheter som mener at ikke var IOC som senket den svenske OL-søknaden, men Sverige og svenskene selv – ved å vise lunken interesse.

– Hvorfor har vi så vanskelig å bli enige om noe? spør Max Wiman i Sydsvenskan.

Sverige prøvde hardt i alle søknadsprosesser fra 1979 til 1996. Da led svenskene nederlag seks ganger på rad i avstemninger om vinter-OL. I tillegg tapte de avstemningen om sommer-OL i 2004 for de – økonomisk sett – i ettertid skandaløse lekene i Athen.

– Den olympiske bevegelses baroner og prinser var ikke klare da Göteborg prøvde i 1979. 40 år senere hadde de ikke noe valg, mener kommentator Joel Tivemo i Göteborgs-Posten.

Slik mottok kronprinsesse Victoria og svenskene den tunge beskjeden:

Svenskene trakk seg fra løpet om OL i 2022. Så det ble en lang pause til mandagens avstemning. Men resultatet forble det samme.

Sverige tapte for åttende gang i IOC-avstemning. De ble tildelt sommer-OL i 1912 og vant senere avstemningen om rytterøvelsene i sommer-OL 1956, som ikke kunne arrangeres sammen med resten av OL i Melbourne.

Det vil si at det er 107 år siden Sverige har arrangert et helt OL – og 63 år siden Sverige har sett snurten av en olympisk konkurranse på hjemmebane. Det er fare for at det kan bli lenge til neste gang.

Mye tyder på at Stockholm ikke satser videre mot vinter-OL i 2030.

– Sverige kommer ikke til å søke igjen, sier styremedlem i den svenske olympiske komité, Anette Norberg, til Expressen.

Den doble OL-vinneren i curling har ikke lyst til å prøve en gang til.

Det kan virke som resten av Sverige er enige.

Publisert: 24.06.19 kl. 23:00 Oppdatert: 24.06.19 kl. 23:25