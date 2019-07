KVARTFINALE-KLARE: Norge vant 2–0 i sett over Latvia og er klare for kvartfinale i VM. Foto: Christian Charisius / DPA

Mol og Sørum til kvartfinale etter skademareritt og herlig snuoperasjon

HAMBURG (VG) (Mol/Sørum - Plavins/Tocs 22–20, 21–17) Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) er klare for kvartfinale i VM.

Men oppladningen var ikke optimal.

For etter en kort treningsøkt fredag formiddag måtte Anders Mol til behandling. Han våknet opp med stiv korsrygg fredag morgen.

– Han må myknes opp litt så får vi se hva de gjør der. Han er stiv i korsryggen, men vi satser på at det løsner opp og at han blir bedre før han skal spille i dag, sa far og trener Kåre Mol til VG tidligere fredag.

Og starten på kampen var heller ikke optimal.

Ellevill snuoperasjon

Mol og Sørum ble hardt presset av det latviske duoen, og lå under 15–19. Alt så ut til å gå mot latvisk settseier, men etter en uvirkelig sluttspurt utlignet de norske gutta til 20–20. På stillingen 21–20 ledet Mol og Sørum for første gang i kampen. De vant til slutt settet 22–20.

I sett nummer to gikk det bedre. Norge tok kommandoen fra start og ledet med fem poeng ved teknisk timeout. De vant settet 21–17.

Dermed er Anders Mol og Christian Sørum klare for kvartfinale i VM.

Kvartfinale lørdag

Plavins/Tocs er nummer 12 på verdensrankingen. Tidligere i VM har de norske guttene imponert med storspill mot blant annet Tyskland og Brasil.

I kvartfinalen møter Mol og Sørum vinneren av kampen mellom Slick/Allen fra USA og Lupo/Nicolai fra Italia. Både kvartfinalen og en eventuell semifinale spilles lørdag. Finalen er søndag 14.00.

Publisert: 05.07.19 kl. 17:41