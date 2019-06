SVARER: Hittil har Magnus Carlsen kun uttalt seg om kontroversene rundt Offerspill SK gjennom sin far. Nå tar han selv ordet. Her med pappa Henrik Carlsen i Zagreb. Foto: Martin S. Folkvord

Carlsen til VG om kritikken: – Jeg tjener ingenting på dette

ZAGREB (VG) Mens det har stormet rundt Magnus Carlsen (28) hjemme i Norge, har sjakkstjernen selv forberedt seg på sjakkturnering i Kroatia. Nå svarer han på kuppanklagene.

VG møter den regjerende verdensmesteren på en kafé i den kroatiske hovedstaden. To timer senere spiller han første parti i superturneringen Croatia Grand Chess Tour i Zagreb.

Opprettelsen av Offerspill Sjakklubb, der han lovet å ta en regning på flere hundre tusen kroner for medlemmer som vil gi mange delegater på sjakk-kongressen 7. juli, har skapt raseri i sjakkmiljøet hjemme. Carlsen ønsker at kongressen skal stemme gjennom et forslag fra Norges sjakkforbund om å inngå en 50-millionersavtale med bettingselskapet Kindred (les mer i faktaboks lenger ned i saken).

Men hovedpersonen selv virker rolig mens han venter på sin gulrot- og ingefærsuppe.

– Nei... Jeg har ikke fokusert på det, svarer Carlsen opå spørsmål om han har hatt etiske betenkeligheter rundt Offerspill SK.

– Du har blitt anklaget for å kuppe kongressen. Hva sier du til de anklagene?

– Dette er ikke bare en gratisklubb med kun ett formål. Vi har fått masse interesse fra folk som ønsker å være medlemmer også etter de 1000 medlemmene jeg kommer til å dekke medlemsavgiften for. Vi kommer til å være en fullt operativ sjakklubb som deltar i seriespill.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsker å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

– Ikke unikt at en klubb blir sponset

Carlsen har i kjølvannet av Offerspill-opprettelsen blitt anklaget for å tukle med de demokratiske spillereglene i sjakkforbundet. Onsdag gikk fire sjakkprofiler ut i et åpent brev mot sjakkstjernen, der de blant annet skrev at «Du kjøper ikke bare stemmer, det er et angrep på demokratiet».

– Hva tenker du om at du, som en stor aktør i Sjakk-Norge, kan ta en regning som andre i sjakkmiljøet ikke har økonomiske muskler til å ta for å vinne stemmer til din sak?

– Det er mange andre som kunne tatt en sånn regning, og det er mange andre som ikke betaler medlemsavgiften sin til forbundet fra før. Det er ikke noe unikt i at sjakklubber blir sponset.

Vil at flere skal kunne satse

Onsdag morgen sa Norges Sjakkforbund til VG at de etter et hastemøte hyret inn jurister for å vurdere om delegatene fra Carlsens klubb kan godkjennes til kongressen. Verdensmesteren tar dette med ro.

– Slik vi har tolket regelverket, er medlemmene vi har i klubben helt lovlige. Vi er som sagt ikke noen tulleklubb, men en ordentlig sjakklubb både for bredde og elite.

TEAM CARLSEN: Regjerende verdensmester Magnus Carlsen og far Henrik Carlsen nyter en sunn lunsj før Carlsen junior skal spille første parti i Croatia Grand Chess Tour. Foto: Martin S. Folkvord

I sosiale medier er det blitt spekulert i om Carlsen tar regningen for de 1000 medlemmene fordi han selv har noen økonomiske interesser i at Kindred-avtalen skal stemmes gjennom i sjakkongressen. Dette avkrefter verdensmesteren.

– Jeg tjener ingenting på dette. Folk vil alltid spekulere, men jeg har ingenting å skjule her. Jeg spiller med åpne kort.

Carlsen sier det er andre enn ham selv som er grunnen til at han kjemper for å få gjennom avtalen.

– Jeg gjør dette bare fordi jeg mener det er til det beste for norsk sjakk, ved at pengene i avtalen vil gi et bedre tilbud til både topp og bredde. Da vil flere få muligheten til å satse slik som jeg har gjort.

Vil ikke at intensjonene trekkes i tvil

Sjakkesset understreker også at han ikke har noen avtaler med bettingselskaper som kan tjene på at enerettsmodellen i Norge utfordres.

– Det har jo, nær sagt selvfølgelig, vært interesse fra bettingselskaper i sponsormarkedet. Men jeg har aldri inngått noen planer med slike selskap før, og jeg har overhodet ikke noen planer om å gjøre det, heller.

Videre understreker Carlsen at det er helt greit at andre er uenige med ham i hva som bør være veien videre for Sjakkforbundet, men setter pris på meningsmotstandere som ikke tviler på hans intensjoner.

– Så skal jeg selvsagt også respektere at det er greit at noen mener at Kindred-avtalen ikke bør inngås.

FØRSTE RUNDE: Magnus Carlsen mot nederlandske Anish Giri i på dag én av Croatian Grand Chess Tour. Foto: Martin S. Folkvord

Etter VGs intervju med Carlsen offentliggjorde sjakkforbundet utkastet til avtale de har fremforhandlet med bettingselskapet. I avtaleutkastet står det blant annet at:

Sjakkforbundet skal bidra til arrangementer som får frem «fordelene av en lisensmodell fremfor en enerettsmodell».

Sjakkforbundet skal samarbeide med Kindred om høringsinnspill til politikere som gjelder regulering av pengespill.

Sjakkforbundet skal delta på årlige konferanser om regulering av pengespill, i tillegg til å selv arrangere møter/seminarer to ganger årlig som bygger opp under innholdet i avtalen.

Disse punktene binder forbundet seg til de neste fem årene i bytte mot 10 millioner kroner i støtte årlig.

