Elitespillere raser i åpent brev til Carlsen: – Et angrep mot demokratiet

OSLO/ZAGREB (VG) Fire sjakkprofiler går i et åpent brev hardt ut mot Magnus Carlsen, og hevder verdensmesteren angriper demokratiet med sin nye klubb. Nå ber de ham snu.

– Du kjøper bare ikke stemmer, det er et angrep på demokratiet.

Slik avslutter Bjarte Leer-Helgesen, Espen Lie, Kjetil A. Lie og Geir Sune Tallaksen Østmoe sitt åpne brev, som er publisert på Bergen Schakklub sin nettside, til verdensmester Magnus Carlsen.

Tirsdag bekreftet Carlsen at han starter en ny klubb, og at han av egen lomme vil dekke påmeldingsavgiften for de første 1000 som melder seg inn. Med 1000 medlemmer kan klubben få 40 delegater med stemmerett når avgjørelsen om bettingavtalen skal tas på sjakkongressen 7. juli.

– De siste dagene har vi vært så smått i sjokk, etter hans uttalelser om «svik» osv. Om det som nå kommer frem virkelig er sant, så er det for oss personlig bare en stor tragedie, som bringer oss og vårt sjakkhjerte i dyp sorg, skriver de blant annet.

Det er fire norske elitespillere som har signer brevet. Espen Lie og Kjetil A. Lie har lenge vært i norgestoppen i sjakk, og er fortsatt rangert blant de ti beste i landet. Førstnevnte spilte på lag med Magnus Carlsen under sjakk-OL i Tromsø i 2014.

Også Leer-Helgesen kjenner Carlsen godt – han var nemlig verdensmesterens trener helt i starten av sjakkarrieren. De er svært kritiske til Magnus Carlsens nye klubb, og retter brevet direkte mot verdensmesteren.

– Du har bevisst brukt din posisjon til å tråkke på alle oss på «Nei-siden», som har lagt ned mangfoldige timer innen sjakken. Vi er svært skuffet, skriver de videre.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Styret i NSF anbefaler medlemmene å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

VG møtte Magnus Carlsen onsdag ettermiddag i Zagreb, der verdensmesteren nå spiller en turnering.

– Dette er ikke bare en gratisklubb med ett formål. Vi har fått masse interesse fra folk som ønsker å være medlemmer også etter de 1000 medlemmene jeg kommer til å dekke medlemsavgiften for. Vi kommer til å være en fullt operativ sjakklubb, svarer Carlsen.

Til NRK sier hans manager, Espen Agdestein, at Carlsen ikke ønsker å kuppe avgjørelsen om bettingavtalen.

– Jeg tror ikke Magnus har noen kuppintensjoner, men han ønsker å mobilisere de unge til å engasjere seg i saken. Dette er en måte å gjøre det på. Det er høyst frivillig å melde seg inn, og det er ikke uvanlig at det er gratis medlemskap. Motivet er utelukkende å gjøre det som er bra for norsk sjakk, sier Agdestein.

Gruppen er svært kritiske til de som har jublet over Carlsens valg, og mener mange av dem har liten eller ingen tilknytning til sjakken.

– For oss som har tilhørt sjakken i evighet, og lagt ned mangfoldige timer fordi vi elsker dette spiller, så er dette et hjerteskjærende hån. For oss er ikke dette noe vi kan ta lett på. For mange av oss er det vårt livsverk som blir spyttet på.

Mot slutten av brevet oppfordrer de sjakkforbundet til å stoppe Carlsen i saken som har splittet sjakk-Norge.

– Vår bønn er nå at NSF kommer på banen og setter en stopper for galskapen, en gang for alle. Verdensmester eller ikke – nå er grensen nådd.

