Mistenker over 100 «sterke» russiske dopingsaker

Så langt har flere enn 100 saker med mistenkt doping hos russiske idrettsutøvere dukket opp som følge av analyser av prøver fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Bevisene skal være solide.

Det fortalte president Craig Reedie i Verdens antidopingbyrå (WADA) i forbindelse med Den internasjonale olympiske komités (IOC) sesjon i Lausanne onsdag. Han kaller det «sterke» saker.

Reddie forteller - ifølge Associated Press - at bare «mistenkelige saker» blir etterforsket videre og tror det kommer over 100 saker i «den første bølgen av sterke saker mot dem vi mistenker å ha jukset».

Reedie sier at WADA gjør «betydelige framskritt» i Russland-saken, og han mener også at byrået har flere sterke saker. WADA-toppen sier også at byrået forbereder beviser som skal legges fram for internasjonale idrettsforbund, slik at saker med høy prioritet kan håndteres raskt.

Målet er å gjøre ferdig all etterforskning før utgangen av året

Dersom forbundene ikke vil ta tak i sakene, vil de bli brakt inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

I januar i år fikk WADA omsider tilgang til å hente ut data og prøver fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva. Senere har det kommet fram at byrået sitter på 2262 prøver som potensielt kan brukes til å avsløre dopingjuks.

Tirsdag kunngjorde Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at det har utestengt to russiske utøvere, Aleksandr Tsjernysjov og Aleksandr Petsjenkin, i fire år. Begge sakene settes i sammenheng med data fra Moskva-laboratoriet.

Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, var utestengt av WADA fra august 2015 til september i fjor som følge av avsløringer om et omfattende og statsstøttet dopingprogram i russisk idrett. En av betingelsene for at RUSADA skulle gjeninnlemmes som fullverdig WADA-medlem, var at de ga det internasjonale byråets eksperter tilgang til Moskva-laboratoriet.

