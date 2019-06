VRAKET: Bamba blir ikke med Brann til Molde. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Bamba er vraket fra troppen mot Molde

Brann-spiller Daouda Bamba (24) er ikke med i troppen som møter Molde i Eliteserien søndag kveld.

Det skriver BA.

Det skjer etter at Bamba fredag ettermiddag kom med kritikk mot egen klubb i et intervju med Eurosport. Der sa han blant annet at han mente spillerne var «hjernevasket».

– Det er vilt, for i en kamp, kom Petter Strand med ballen og jeg var helt ledig foran mål, men han spilte ut til siden. Jeg spurte hvorfor han ikke spilte til meg, men han sa at måten vi spiller på er å spille ut til siden. Vi er hjernevasket. Vi må ikke tenke at vi «må» gjøre ditt og datt og det treneren vil hele tiden. Spillerne må få være mer fri, sa Bamba i intervjuet. Se video av intervjuet nederst i saken.

Og da Brann-troppen som skal til Molde var på plass på Flesland lørdag morgen var altså ikke Bamba med.

– Det jeg kan si er at jeg har sett intervjuet, og jeg synses han opptrer ydmykt og veldig frustrert. Jeg har snakket med gutten, og jeg føler ikke at han er klar for kamp, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Bergensavisen.

– Han er ikke klar for kamp ut fra det han sier i det intervjuet. Han er veldig frustrert, og da er han ikke klar for kamp. Vi får gå i dybden på det i neste uke. Mer har jeg ikke å si, avslutter han.

Daglig leder Vibeke Johannesen ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til trener Lars Arne Nilsen og sportssjef Rune Soltvedt. VG har ikke lyktes å få en kommentar fra de to, som nå sitter på flyet til Molde. VG har heller ikke lyktes å få en kommentar fra Bamba selv.

Bamba er den andre Brann-spilleren som uttrykker sin frustrasjon på to uker. Sist var det Gilbert Koomson som ikke var fornøyd da han ble byttet ut i pausen i 1–1-kampen mot Haugesund. Da kritiserte han valget til trener Lars Arne Nilsen overfor BA.

Brann møter Molde på Aker Stadion søndag 20.00.

Publisert: 29.06.19 kl. 11:44 Oppdatert: 29.06.19 kl. 12:08