SJEFENE: Kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll har hatt mye kontakt om kompensasjonsordningene for corona-tap. Foto: Frode Hansen

Nei til 100 millioner i corona-pakke

Lotteritilsynet har fredag offentliggjort listen over utbetalinger i den første krisepakken. Den viser at foreninger og lag har fått nei til totalt 100 millioner kroner de har søkt om.

Oppdatert nå nettopp

Til sammen 1787 lag og organisasjoner har fått utbetalt nærmere 272 millioner kroner, viser oversikten fra Lotteritilsynet.

Siste utbetaling i krisepakken for arrangører i frivilligheten som måtte avlyse arrangementer i mars og april, kommer i dag.

Lotteritilsynet har ennå ikke klar noen tidsplan for den videre kompensasjonsordningen.

les også Roper varsko om frafall: – Kun 20 prosent har betalt treningsavgiften

Rammen på ordningen var på 700 millioner kroner, og 2254 søkere søkte om til sammen 372 millioner kroner. 272 millioner har altså blitt innvilget, andre har fått redusert sine krav eller fått fullstendig nei. Det utgjør 100 millioner kroner.

Totalt 449 søkere fikk avslag, og 208 fikk justert søknadsbeløpet sitt.

– Vi har betalt ut puljevis, for å sørge for at søkerne fikk hjelp så fort som mulig. I dag starter vi utbetalingen til den siste puljen, sier Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet i pressemeldingen.

Hun forklarer avslagene på denne måten:

– Den vanligste årsaken til avslag er at søknaden er under minstegrensen. En del har også søkt om å få kompensert inntektstap som ikke er tilknyttet et arrangement, samt andre inntektstap enn tapt billettinntekt og deltakeravgift.

les også Fotball-topp jubler for Raja – nye 850 millioner til idrett og frivillighet

Norges ishockeyforbund får nær 25 millioner kroner, mens Norges Skiforbund får 19,2 millioner av de 23 millionene de søkte om. Norges Fotballforbund får de 1,8 millionene de søkte om.

VG skrev tidligere denne uken om svømmeklubber som ikke får kompensert for tap når det gjelder svømmeopplæringen. Oversikten fra Lotteritilsynet viser blant annet at Stavanger Svømmeklubb har fått avslag på sin søknad om 1,8 millioner, mens Lambertseter svømmeklubb fikk redusert sitt beløp fra 1,2 millioner til 350.000 kroner.

Stabæk Fotball har fått fullstendig avslag på sin søknad over drøyt 800.000 kroner, mens Rosenborg fikk bare 65.000 kroner av de 4,4 millionene de søkte om.

Regjeringen har altså foreslått å forlenge kompensasjonsordningen til 31. august, samt å utvide ordningen med 850 millioner kroner. Innretningen på denne blir annerledes enn den fase 1 som nå er gjennomført.

Kulturminister Abid Raja fikk kraftig kritikk fordi han angivelig ikke skjønte noen ting, før kulturministeren slo tilbake mot det han mente var herkseteknikker fra fotballen. Til slutt ble også fotballen fornøyd.

Publisert: 05.06.20 kl. 12:33 Oppdatert: 05.06.20 kl. 12:51

Fra andre aviser