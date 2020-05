DUELL: Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen møtes i semifinalen fra torsdag. Foto: Grand Chess Tour og Tata Steel Chess

Nett-røre før semifinalemøtet Carlsen-Nakamura

Magnus Carlsen (29) er medeier i chess24.com, mens Hikaru Nakamura (32) er ambassadør for konkurrenten chess.com. Nå er det nett-røre foran semifinalemøtet mellom de to i «Magnus Carlsen Chess Tour».

Det hele har pågått i mesteparten av mai, men har toppet seg den siste uken.

La oss ta det punkt for punkt:

Den pågående turneringen i «Magnus Carlsen Chess Tour» er et chess24.com-arrangement, med rundt 10 millioner kroner i premier.

Hikaru Nakamura har under turneringen hatt kommentatorer fra chess.com på Nakamuras populære Twitch-kanal – uten at det har vært noen henvisning til at det er chess24.com som arrangerer.

Dette fikk Magnus Carlsen til å reagere på Twitter:

Carlsen mente altså at det er fint at trekkene i turneringen hans blir distribuert videre, men at det ikke er greit så lenge det blir «re-pakketert» på en av deltagernes private Twitch-kanal, og at det der virker som om han spiller hos chess24’s konkurrent.

Chess24.com skrev så på Twitter at de «forsto og delte Magnus’ følelse» av at Nakamuras streaming med chess.com-logo «er skuffende». Chess24.com skrev også at «dette undergraver oss som arrangører og påvirker vår evne til å popularisere sporten på en kommersielt bærekraftig måte».

Tirsdag denne uken pekte så Magnus Carlsen nese til Nakamura/chess.com ved å streame at han spilte på chess.com, men hadde lagt chess24.com-grafikk på bildet.

Forvirret?

Ja, vi kan forvirre enda mer ved å fortelle om det som skjedde tidligere i mai, da det var spørsmål om hvorfor Magnus Carlsen ikke deltok i det chess.com-sendte Nations Cup. Carlsen forklarte – på chess24.com – at han bare hadde blitt kontaktet av FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) om å delta. Nordmannen mente det var rart at han ikke hadde blitt kontaktet av chess.com – etter som det gikk på deres plattform.

Chess.com’s Nick Barton, direktør for forretningsutvikling, la ut en melding der han skrev at «Vår forståelse er at Magnus ikke var villig til å spille under de samme finansielle vilkårene som de andre spillerne».

Dette tolket Carlsen – på Twitter – som en måte å si at verdensmesteren var grådig – noe en representant for chess.com, Daniel Rensch, senere beklaget, også det på Twitter.

Men striden var altså ikke ferdig med det.

Fra kilder på begge sider av striden får VG bekreftet det som alle er enige om:

Magnus Carlsen trekker masse seere hvis han spiller på «din» plattform.

Hikaru Nakamura har hatt stor suksess med sin Twitch-kanal, som ikke minst har tiltrukket folk utenfor det tradisjonelle sjakkmiljøet.

Alle sjakk-nettsidene har vokst kraftig de siste månedene, fordi folk sitter hjemme – og sjakk er en av de få sporter der du faktisk kan gjøre nøyaktig det samme online som i det virkelige liv.

Chess24.com eies av Play Magnus, der Magnus Carlsen og faren Henrik har rundt 16 prosent av aksjene – et selskap som er verdsatt til mer enn en halv milliard kroner. Etter en emisjon i vinter satser chess24.com hardere enn noen gang.

– Når det er vi som betaler premiepengene og arrangerer turneringen, så er det også viktig for oss at vi er den som er avsender, sier Espen Agdestein, som er talsmann for Play Magnus.

– Dette handler nok en del om at vi er ei en tidlig fase av å arrangere online superturneringer, og etter hvert vil denne type problemstillinger falle mer på plass. Det vil etter hvert bli justert i kontrakter hvordan tingene skal være, sier Agdestein til VG.

– For å kunne satse stort på online-turneringer, må vi også ha en beskyttelse for at dette er vår turnering.

Nick Barton i chess.com sier til VG:

– Hikaru fikk tillatelse til å streame turneringen uavhengig på sin kanal. Kommentatorene der har takket chess24 for deres engasjement til å arrangere en slik turnering, og vi samstemmer i deres følelse.

– Er det en «krig» mellom de ulike sjakk-sidene på nett?

– Nei, vi kriger bare for at sjakk på nett skal vokse sammenlignet med andre aktiviteter på nett. Sjakkindustrien opplever en betydelig vekst akkurat nå.

– Kan det bli slik at Nakamura ikke blir invitert til chess24-turneringer – og motsatt med Magnus i chess.com-turneringer?

– Magnus vil alltid være velkommen i våre aktiviteter, og vi kommer til å invitere ham til alle store begivenheter i fremtiden, sier Nick Barton.

Den første semifinalematchen mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura spilles altså torsdag. Som i kvartfinalen spilles det best av tre matcher, med fire hurtigsjakkpartier i hver.

Så får vi se hvilke plattformer og hvilke grafikker som blir brukt ...

