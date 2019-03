Stavanger blir kandidat til Carlsens VM-kamp

Norges Sjakkforbund har bestemt seg for at Stavanger blir den norske søkerbyen for å avholde Magnus Carlsens VM-kamp i 2020.

– Skal vi ha VM i sjakk med Magnus Carlsen på hjemmebane, er tiden inne nå. Dette vil bli en historisk begivenhet, sier sjakkpresident Morten L. M:adsen i en pressemelding.

Det har vært fire norske byer som har meldt sin interesse, men sentralstyret i sjakkforbundet valgte Stavanger fremfor Oslo, Bærum og Kragerø.

– Vi er veldig godt fornøyd med interessen for endelig å få VM-matchen til Norge. Nå skal vi jobbe hardt for at dette skal gå hele veien, og at VM-matchen i 2020 skal spilles i Stavanger, sier sjakkpresidenten.

Gjennom verdens beste sjakkturnering, Norway Chess, har Rogaland markert seg godt på internasjonalt som sjakk-arrangør de siste årene. Med ildsjelen Kjell Madland i spissen har de fått et godt ry.

– Vi har øvd oss på å arrangere store sjakkturneringer i flere år. Nå er vi klar for å gjennomføre et verdensmesterskap, sier Madland.

– Stavanger har kompetansen, de har arenaen og de har entusiasmen som må til for å lages tidens beste sjakk-VM. Vi ønsker å lage et sjakk-VM for hele verden, men også et VM som engasjerer hele Norge, mener sjakkpresident Madsen.

Magnus Carlsen vant første gang VM-tittelen i Chennai i India i 2013. Han forsvarte den i Sotsji i Russland i 2014, så i New York i 2016 og senest mot Fabiano Caruana i London i 2018.

