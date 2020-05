Anslår tap på 50 millioner: – Får dramatiske konsekvenser

De beste langrennsløperne vil fortsatt motta 120.000 kroner i stipend fra eget forbund.

En del vintersportsutøvere mottar også Olympiatoppens toppidrettsstipend (hhv. 120.000 A, 70.000 B, 60.000 Utvikling).

Ishockeyforbundet har beregnet et totalt inntektstap lønn for et større utvalg spillere – 50 – til 7,5 millioner kroner for månedene mars, april, mai. VM skulle startet sist helg i Sveits. Det er avlyst. De VM-aktuelle spillerne har tapt dagpenger for (maksimalt) halvannen måned oppkjøring til mesterskapet, samt 20.000 kroner i stipend for VM-deltagelse. Eventuell kvartfinale ville gitt halvannen til to millioner kroner på deling (25 spillere).

Kjelkehockeylandslaget er mottager av Olympiatoppens toppidrettsstipend for lag. Det er ikke ishockeylandslaget.

Landslagskaptein Jonas Høløs, som spiller for svenske Linköping, er blant Norges best betalte ishockeyspillere. Backen har fått et lønnskutt på 7,5 prosent for månedene april til juni.

Spillere i norske klubber er permittert og har krav på dagpenger fra Nav.

Sportssjef og generalsekretær Pål Trulsen i curlingforbundet har rapportert et premiebonus-tap for mixed-laget på 100.000 kroner. Herrelaget med Thomas Ulsrud ville i henhold til beregningene ikke ha tjent så mye i corona-månedene.

Landslags-skip Thomas Ulsrud driver et enkeltmannsforetak. Han sier til VG at han i så måte er heldig, fordi har et godt inntektsgrunnlag fra deltagelse i TV-show og som curlinginstruktør for bedrifter. Han mener imidlertid å ha tapt månedlige inntekter på opp mot 80.000 kroner på det siste i corona-stengte mars, april og mai.

Han anslår premiebonustapet for sitt landslag til 300.000 til 400.000 kroner for de tre siste månedene.