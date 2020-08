SLUTTER: Gro Hammerseng-Edin som ekspert for TV 2 under VM i Tyskland i 2017. Til venstre er TV 2-programleder Julie Strømsvåg. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Hammerseng-Edin gir seg i TV 2: – Har fulgt hjertet mitt

Tidligere håndballspiller Gro Hammerseng-Edin (40) har sagt opp sin stilling som sportskommentator i TV 2.

– Jeg er skikkelig stolt over jobben jeg har gjort og takknemlig for at jeg fikk sjansen. Det har vært ekstremt lærerikt. Det er bøttevis av dyktige folk å lære av i kanalen, sier Hammerseng-Edin til VG.

Det var Medier 24 som først omtalte saken.

Det var i februar det ble kjent at Hammerseng-Edin hadde fått jobben som sportskommentator for kanalen. Dermed ble det bare et halvt år i jobben for den tidligere håndballspilleren.

Hun har sagt opp stillingen.

– Jeg er også veldig stolt og glad for at jeg har fulgt hjertet mitt og tatt det valget jeg nå vet er det rette valget for meg. Jeg er selv ansvarlig for å skape det livet og den hverdagen jeg ønsker meg. Arbeidsglede og det å virkelig trives med det jeg holder på med er ekstremt viktig for meg, forteller den tidligere håndballspilleren.

Da hun fikk jobben i februar, omtalte hun den som en drømmejobb.

– Jeg kjente instinktivt at dette var en unik mulighet til å bruke stemmen min til å ta opp viktige verdispørsmål og engasjere meg i utviklingen av norsk idrett. En drømmejobb i mine øyne, sa hun til VG den gang.

– Jobb er en stor del av livet. Jeg har hatt en jobbhverdag hele livet som jeg har elsket. Sånn skal det være. Derfor valgte jeg å ta affære. Slik er jeg skrudd sammen. Jeg kjenner det i magen og i hjertet når det er rett. Og nå var det ikke det, sier hun nå, men legger til:

– Angrer ikke et sekund på reisen. Jeg har vokst, lært, opplevd mestring og våget.

Hammerseng-Edin har tidligere vært håndballekspert for kanalen. Hun har spilt 167 landskamper for Norge.

Jansen Hagen forteller til VG at det er kanalens fotballekspert Mina Finstad Berg som tar over rollen fra september.

– Det er beklagelig, men samtidig har vi respekt for de grunnene Gro har oppgitt. Vi håper at vi kan fortsette å samarbeide med henne i andre roller i fremtiden, sier Jansen Hagen.

– Hvilke typer roller?

– Som håndballekspert, i programkonsepter for eksempel eller at hun fortsetter å skrive meningsstoff som ikke er på bestilling, men som kommer fra hjertet. Hun har skrevet innlegg som har vært knallgode og engasjert, svarer sportssjefen.

DUO: Julie Strømsvåg og Gro Hammerseng-Edin sammen under håndball-VM i Tyskland 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

