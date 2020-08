PROGRAMLEDER DENNE HØSTEN: Petter Northug og Gunde Svan skal sammen lede sesong 2 av «Landskampen» denne høsten. Foto: Terje Bringedal

TV 2s Northug-dilemma: – Forståelig at flere kan reagere

TV 2-direktør Sarah Willand sier det ikke er aktuelt å klippe Petter Northug helt ut av «Landskampen» – men stoler på at seerne klarer å forstå sammenhengen.

– Dette er ingen enkel sak. Den har veldig mange alvorlige sider som vi tar sterkt avstand fra og på ingen måte forsvarer. Derfor er det også forståelig at flere kan reagere på at han blir å se som programleder i et familieunderholdningsprogram på TV denne høsten, sier kommunikasjon- og samfunnsdirektør Sarah Willand i TV 2 om den kommende «Landskampen»-sesongen, som har premiere 11. september.

Her er Northug programleder sammen med Gunde Svan, men som Nettavisen omtalte torsdag, brukes ikke 34-åringen i promoteringen av den nye sesongen.

VG besøkte Svan og Northug under innspilling tidligere i sommer:

I tillegg varslet Northug på pressekonferansen fredag at han trekker seg fra alle kommende oppdrag denne høsten. Han er siktet for tre forhold: Råkjøring, narkotikabesittelse og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Willand i TV 2 er imidlertid klar på at det ikke er aktuelt å klippe Northug helt ut av sesongen («det ville sett helt unaturlig ut») – eller trekke den, for den saks skyld.

– Vi har vurdert det slik at det som har skjedd ikke bør gå ut over de andre som har lagt ned masse ressurser i denne produksjonen og som programmet egentlig handler om. Vi gjør enkelte justeringer rundt promoteringen av programmet, og har ellers tiltro til at seerne klare å reflektere klokt rundt dette og skille ting fra hverandre på egenhånd, sier Willand.

les også Står fast ved Northug-bruddet: – Det handler om trafikksikkerheten

Tarjei Bø, Frida Karlsson og Marit Bjørgen er blant de åtte deltakerne den kommende sesongen, som ble spilt inn på Gaustadblikk denne sommeren.

Northug har hatt en oppdragsavtale med TV 2 de siste par årene, og har figurert som både TV-kommentator og underholdningsinnslag. Willand gjentar det hun har sagt før - de har ikke snakket med 34-åringen om veien videre ennå.

– Det er mest fordi det ligger i sakens natur at han har viktigere ting å fokusere på nå, og vi skal ta en prat når situasjonen roer seg ned. Vi måtte ta en akutt beslutning rundt «Landskampen» før vi hadde alle fakta på bordet, men har ikke planlagt noen andre oppdrag med ham den nærmeste tiden, sier hun.

TV 2-direktøren er klar på at de ikke har noe behov for å «rushe» en avgjørelse om fremtidig samarbeid, at all fakta må på bordet og at det 34-åringen har innrømmet «på ingen måte er forenelig med det TV 2 står for».

– Samtidig er dette en utrolig vanskelig situasjon for Petter og det er viktig at han ivaretas av både familie, venner og profesjonelt hjelpeapparat.

På en pressekonferanse fredag innrømmet Northug at han har et alvorlig rusproblem:

