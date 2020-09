TRAPPER NED FOR Å TRAPPE OPP: Rune Andersen under VGs intervju på Ullevaal stadion. Foto: Terje Bringedal

Rune Andersen slutter – for å jobbe enda hardere mot doping

ULLEVAAL (VG) Norges dopingjeger par excellence pensjonerer seg – bare for å jobbe enda hardere enn før.

Rune Andersen (67) sier takk for seg i Antidoping Norge – men alle juksemakere rundt i verden som tror de er kvitt nordmannen, må tro om igjen.

Ikke minst må russisk friidrett fortsatt slite med Andersen.

I snart fem år har han vært World Athletics-sjef Sebastian Coes ansvarlige for å holde Russland i ørene. Det ble han etter de drepende avsløringene i Pound-rapporten – noe som betydde at Russlands friidrettsforbund ble bortvist fra det gode selskap.

Og i motsetning til IOC (Den internasjonale olympiske komité), som tok russerne inn igjen, har Coe og friidretten vært klar på at mye må gjøres før de kan komme inn igjen etter å ha blitt kastet på gangen.

Da det kanskje syntes at de var på rett vei, viste det seg at toppledelsen i det russiske friidrettsforbundet hadde underslått opplysninger og prøvd å hindre etterforskningen av høydehopperen Daniil Lysenko, tidligere verdensmester innendørs, som hadde brutt meldeplikten.

Til tross for at friidrettspresident Dmitrij Sjljakhtin skal ha forsikret Rune Andersen at han ikke visste noe om det.

– Han løy meg midt opp i ansiktet, hevder Rune Andersen.

Sjlakhtin og direktøren i forbundet, Aleksandr Parkin, ble utestengt.

Og World Athletics (det internasjonale friidrettsforbundet) valgte i mars å ilegge Russland en bot på 10 mill. dollar, 89 mill. kroner etter dagens kurs, hvorav halvparten ble gjort betinget.

ANTIDOPING-PIONER: Rune Andersen. Foto: Terje Bringedal

– De måtte betale World Athletics 6,31 mill. dollar innen den 15. august, boten på 5 mill. pluss en drøy million dollar i kostnader vi har hatt, forteller Rune Andersen.

– Først sa de at de var bankerott, at de ikke hadde sponsorer og at de ikke ville klare det. Jeg sa at da risikerte Russland bli ekskludert fra World Athletics for godt. Pengene kom til slutt.

Det russiske sportsministeriet har sagt at de ga friidretten de nødvendige millionene. Kanskje ble avgjørelsen tatt på enda høyere hold.

– Nå venter jeg på at russerne kommer med en plan for hvordan de skal endre på kulturen i friidretten, sier Rune Andersen.

– Hva bør den inneholde?

– De må lage en detaljert plan om hvilke målsettinger de har, hvordan de skal oppnå det og en klar tidsplan.

– Men dere blir ikke kvitt de gamle dopingtrenerne?

– Vi har snakket med russerne om det tidligere. De har hevdet at det ikke er mulig å bli kvitt dem, fordi de er beskyttet av arbeidslover. Men alt er mulig. Mutko innrømmet for meg for mange år siden at de har problemer med de gamle trenerne fra sovjet-tiden.

«Mutko» er den tidligere sportsministeren med fornavnet Vitalij, som i rapportene om den russiske dopingen i 2014-OL ble utpekt som mannen som visste alt om hva som skjedde. Ifølge IOC vil han aldri mer bli invitert til et OL.

– Er det noen av dopingavsløringene gjennom årene som har overrasket deg?

– Nei, det er jo dessverre ikke det, sier Andersen.

– Du blir hardhudet etter hvert. Men det var kanskje litt overraskende at den russiske skandalen gikk så dypt. Med bytting av prøver, musehull i laboratoriet i Sotsji ... WADA (Verdens Antidopingbyrå) engasjerte et britisk etterforskningsbyrå den gang. Og vi brukte en del av de samme metodene med russisk friidrett. Vi ba blant annet om å få telefonene og datamaskinene deres for å sjekke. De trodde de hadde slettet alt.

– Det hadde de ikke?

– En av dem hadde slettet alt, bortsett fra sitt siste søk; «hvordan slette alle data?».

Rune Andersen må smile litt. Selv så alvorlig det er.

VARSLEREN: Dette skal være den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov. Da han hoppet og fortalte om Sotsji-OL, begynte snøballen å rulle. Foto: AP

Så ønsker han å avlive en «sannhet» på trykk i VG:

– Nei, det er ikke riktig at doperne ligger et hestehode foran, sier han.

– Nei?!

– Dopingjegerne har gått forbi doperne. Jeg kan selvfølgelig ikke si med sikkerhet at alle havner i garnet, men vi har profiler der vi ser hva som skjer, både på steroider og EPO og blodoverføring. Vi vet hva som foregår. Men det tar sin tid å få avslørt det. For vi kan ikke reise sak når vi vet noe med stor sannsynlighet. Det må være mer enn 99 prosent sikkerhet for at bevisene skal være gode nok.

Men Rune Andersen er samtidig smertelig klar over hvilke begrensninger dopingjegerne har.

– Politiet! Vi trenger politiet med den myndighet de har. La oss ta østerrikerne i Seefeld: Vi kunne ha banket på og sagt «kan vi å få ta en dopingprøve?». Politiet slo inn døren og tok dem på fersken.

IKKE PÅ TRIBUNEN: Rune Andersen kommer fortsatt til å jobbe aktivt med antidoping internasjonalt. Men her har han tatt plassen på Ullevaal stadion til ære for fotografen. Foto: Terje Bringedal

Andersen peker på det som skjedde da politiet slo til i Tour de France i 1998 – mye av bakgrunnen for at antidopingarbeidet skjøt fart.

– De raidet og fant EPO og steroider. Se når amerikanske myndigheter ber sveitsisk politi hente ut fotballtoppene i FIFA. Det er dette vi må jobbe med fremover – få lovverket på plass slik at det blir en oppgave for politiet.

Han minnes OL i 2006 da Andersens folk først tok dopingtest av de østerrikske skiskytterne. De senket guarden og trodde alt var greit, men så kom politiet i etterkant og avslørte alt.

– Det ligger et forslag til godkjenning i USA: «The Rodtsjenkov act». Jeg håper Norge gjør det samme. Bruk og besittelse av doping er forbudt i Norge i dag, men vi trenger lover som stopper bakmennene.

Han begynte i Norges idrettsforbund (NIF) i 1986, den gang det var NIF som hadde ansvaret for antidopingarbeidet.

Noe av det første han gjorde var å dra til USA og avsløre det norske kastemiljøet.

– Vi hadde fått indikasjon på at de jukset. De løp av gårde da vi kom for å ta dopingtest, minnes Andersen.

Rett før antidopingarbeidet i Norge ble flyttet ut til Antidoping Norge, flyttet han til Canada og ble direktør for standardisering og harmonisering i WADA. Det høres ikke veldig sexy ut, men er mye av grunnen til at antidopingarbeidet er kommet så langt i 2020.

Han løste koden med WADA-koden.

– Før WADA-koden fantes et vrimmel av regler. En sykkelrytter kunne få noen tusen i bot for det samme regelbruddet som ga en friidrettsutøver flere års utestengelse. Jeg kom med ideen i 2001, og vi satte det i verk til OL i 2004.

– Ditt livs største prestasjon?

– Jeg var selvfølgelig ikke alene om det, men ja, det var ekstremt viktig. Vi fikk med oss et par hundre land, et par hundre nasjonale OL-komiteer og et hundretalls internasjonale særforbund. Det var en prestasjon. Å få med alle.

Rune Andersens fanesak er ellers at antidopingarbeidet må være uavhengig av alt og alle.

Derfor ser han med bekymring på det som skjer i Russland nå, der «noen» tydeligvis har prøvd å finne «noe» på sjefen i antidopingbyrået Rusada og prøver å skyve ham ut.

– Det er OL-komiteen og paralympics-komiteen som har kontrollen på Rusada. Slik bør det ikke være. Antidopingbyråene i hvert land skal og må være uavhengige.

AVSLØRINGEN: Politiet slo inn døren hos de østerrikske skiløperne under VM – og avslørte Max Hauke mens han drev med bloddoping. Foto: Ukjent / NTB scanpix

– Nå har vi snakket mye Russland. Hvilke andre land bør følges med argusøyne?

– Det er en god del å ta tak i i Øst-Europa og de tidligere sovjetstatene. Jeg tror fortsatt det er et stykke å gå i Afrika. Vi har bistått Kenya, som virker å være på rett kjøl, og Sør-Afrika har et bra system. Men jeg tror det er en jobb å gjøre ellers i Afrika. Se på land som Uganda og Etiopia, som hevder seg i ulike løpsøvelser.

– Hva med USA?

– USA er langt framme på dopingfronten. De vet hva det er mulig å dope seg med. Men samtidig har de også et godt antidopingsystem. USADA er kompromissløse, og det har en sterk etterretningsavdeling. Jeg har inntrykk av at de har bra kontroll.

– Og Kina?

– Vi har et godt inntrykk av Kina. Nå kan det selvfølgelig sies at det hadde vi også av Russland, før vi skjønte at de manipulerte. Men Kina har vi hatt et godt forhold til siden slutten av 1990-tallet, de opprustet voldsomt før 2008-OL og produserer mange positive prøver. Vi har inntrykk av at de har et bra system.

DOPER: Lance Armstrong er en av verdens mest kjente dopere. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Norge er toppnasjon i to «verstingidretter» – langrenn og skiskyting. Hva skal vi si om det?

– For det første er det viktig at Norge holder sin sti ren, og det er mitt bestemte inntrykk at både ski og skiskyting har en klar holdning mot doping. Det andre er at vi i Antidoping Norge må gjøre et godt antidopingarbeid innenfor disse to idrettene. Og det er også tilfelle.

– Men russerne klager på at nordmennene «doper seg» med astmamedisin?

– Ja, den nevnte Mutko i Russland snakket veldig mye om det hver gang jeg traff ham på hans kontor. Jeg fortalte ham at «riktignok er jeg nordmann, men dette er noe du må rette formelt til WADA og med innspill på hvordan det skal løses». På den annen side: Han setter fingeren på bruk av medisiner i idretten. Bruk av medisiner skal i utgangspunktet bare skje hvis du er syk. Da er det medisinske unntak og lignende. Det interessante hadde selvfølgelig vært om noen så på bruken av astmamedisiner i ulike land – og sammenlignet.

– Hvor skremt er idrettstoppene av at dopingprøver nå testes opptil ti år etter at de har tisset på glassene?

– Både fra London-OL i 2012 og Beijing-OL i 2008 er det mange som er avslørt i ettertid. Derfor tror jeg dette er et skikkelig skremmeskudd for mange – om de om fem-seks år skulle bli nødt til å sende sin OL-medalje i retur til IOC i Lausanne.

– Har du noen gang tenkt at all doping bør være tillatt?

– Nei! Jeg har ofte fått spørsmålet, men jeg mener svaret er veldig klart. Jeg pleier å svare at jeg ikke ville ha sendt mine tre sønner til idretten hvis jeg visste at det på et visst nivå var doping. All doping har bivirkninger, en helserisiko. Hvis doping hadde vært lov, ville det være den beste legen eller vitenskapsmannen som vant.

PS: Vi nevnte innledningsvis at Rune Andersen kommer til å jobbe enda hardere enn før. Han er foreløpig litt hemmelighetsfull, men bli ikke overrasket om han dukker opp som antidoping-ekspert i et internasjonalt særforbund nær deg.

Publisert: 06.09.20 kl. 17:34

