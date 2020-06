Tennissøstrene fikk proffhjelp under coronakrisen: – Kan nå verdenstoppen

HASLE (VG) Mens coronakrisen stort sett har bydd på negativitet, fikk tennissøstrene Nicoline Sartz-Lunde (16) og Emily Sartz-Lunde (14) plutselig en mulighet som kan forandre livene deres.

– Jeg vil vinne US Open. Eller det skal jeg, sier Emily Sartz-Lunde.

– Og konkurransen kommer lokalt, fra søster?

– Ja, jeg skal også vinne US Open. Og bli topp fem i verden, kontrer storesøster Nicoline med et smil.

Drømmene til søskenparet VG møter i Oslo Tennisarena deles av ungjenter verden over. Få lykkes, men noen når hele veien.

Dette er historien om to tenåringssøsken som har sikret seg drahjelp i verdensklasse for å bli Norges neste håp i den populære folkesporten med racket og gjenkjennelig gul ball.

Verdens mest kjente tennis-søstre Venus og Serena Williams har til sammen vunnet 121 single-titler og 22 sammen i double. Inkludert 30 singel-triumfer i Grand Slam-turneringer, og 8 gullmedaljer i OL.

Sartz-Lunde-søstrene er selvfølgelig med på leken når VG hinter om at verdens neste super-søsken kanskje kan komme fra Norge.

– Ja, det hadde vært så stort.

I ung alder imponerer de enormt. Med iver og støtte fra en skikkelig tennisfamilie, bestående av en mor og en far som begge spilte på college i USA, flyttet mamma, yngstebror og jentene til Florida i 2018 for å skaffe optimale forhold for å lykkes.

fullskjerm neste SYNKRON-SERVE: Jentene slår server i nesten 170 km i timen.

Corona-hjemreise åpnet døren

Det har gått i ett til coronaviruset inntok USA i mars. Da bar det hjem.

Men det som var en reise til Norge i skuffelse og et avbrudd fra leken de vier sin oppvekst til - skulle vise seg å bli noe helt, helt annet. For der corona stort sett har brakt med seg negativitet, er dette en solskinnshistorie med stort potensial.

– Det begynte med at vi spilte mot en vegg med en som heter Tony Jønsson (tidl. norsk tennisspiller). Han anbefalte oss en trener i Sverige, Thomas Högstedt, sier Emily (14).

Högstedt er ikke hvem som helst.

Han er en tidligere proffspiller, men mest kjent for sitt virke i etterkant av karrieren. Han har trent blant andre den danske tidligere verdenseneren Caroline Wozniacki, fem ganger Grand Slam-vinner Maria Sharapova og Wimbledon-finalist Eugenie Bouchard. På herresiden har han trent verdenstoer Tommy Haas.

Suksess-treneren inviterte jentene over til hjemstedet Mariestad i Sverige. Plutselig var han hjemme og hadde åpen kalender, og en sjelden mulighet åpnet seg. Med ingen påviste corona-tilfeller i området og dermed et smutthull for å drive idrett, kunne de trene tre timer daglig.

Nicoline og Emily Sartz-Lunde Nicoline: •Født 26. april 2004 i Oslo

• Startet å spille tennis med mor og far som 5-åring.

• Ble meldt inn i HTK året etter der hun har fulgt standard klubbtrening hele veien.

• Flyttet til Florida høsten 2018 for å satse videre på tennisen.

• U12-Norgesmester i single, double og mix innendørs, samt double og mix utendørs. 3. plass

single utendørs.

• U14-Norgesmester i double og mix innen- og utendørs og 3. plass single innen- og utendørs. Emily: • Født 12. januar 2006 i Oslo

• Startet å spille tennis med mor, far og Nicoline som 4-åring

• Ble meldt inn i HTK som 6-åring og har fulgt standard klubbtrening hele veien.

• Flyttet til Florida høsten 2018 sammen med Nicoline for å satse videre på tennisen.

• U12-Norgesmester i single, double og mix utendørs, samt mix innendørs. 2. plass i single og

double innendørs.

• U14-Norgesmester i double og mix utendørs. 3. plass i single utendørs. Vis mer

Talent i verdensklasse

VG når Högstedt på telefon hos Adidas i Tyskland. Han kan gledelig fortelle at han har oppdaget det han mener er to potensielle kandidater til verdenstoppen i tennis.

– Jeg har trent flere av verdenes beste kvinnelige tennisspillere fra ung

alder av, og de har like stort talent og potensiale enn flere av de jeg har trent og som har nådd helt opp til toppen, sier 56-åringen.

– Hvis du tar Emily som er 14 for eksempel, så er hun like gammel som Wozniacki var da jeg begynte å jobbe med hun. Og hun har vel så mye talent. Disse kan nå verdenstoppen.

Etter to måneder sammen med søskenparet i Sverige forteller han at han vil hjelpe dem med teknikk, stilling og det å orientere seg på banen. Som en ekstra gulrot har han fikset dem en plass på «The Sanchez-Casal Academy» i Barcelona.

– Det er perfekt for dem i denne alderen. De får en proffutdanning i tennis. Andy Murray (verdensener 2016–17) gikk der som tenåring, for eksempel, forteller Högstedt.

GIR ORDRE: Her er Thomas Högstedt i aksjon på sidelinjen i samarbeid med danske Caroline Wozniacki i Sydney i 2014. Foto: Daniel Munoz / AP

Alene til Spania

Dermed flytter Emily og Nicoline alene og sammen til den spanske storbyen, etter planen i august.

– Det er dette de vil. Det er aldri ett eneste spørsmål om de må trene i dag, det er kun snakk om når, forteller mor Nina Sartz-Lunde.

Hun roser viljen de har vist til å kombinere skolearbeidet med tennis-satsingen og vet hun og pappa Marius Lunde må holde de litt nede, fordi selv om mye har gått veien i det siste er veien til toppen lang.

– Dere er heldige da som får bo i Florida og nå reise til Barcelona. Det er det vel ikke alle venninnene deres som får?

– Vi har hatt noen venner der som har reist til USA på besøk. Det kommer nok noen til Barcelona og, kanskje, smiler Nicoline håpefullt.

Hun fortsetter så med å rose sin nye svenske trener og de siste måneders opplegg.

– Det var nesten så vi ble litt «starstrucked» da vi skulle reise over. Men han er verdens snilleste.

WOMEN’S TENNIS ASSOCIATION (WTA) • WTA er den største og viktigste organisasjonen for profesjonell kvinnetennis, og ble

stiftet i 1973 med prinsippet om å skape like muligheter for kvinneidrett.

• Eier og organiserer WTA Tour som er kvinnenes globale profesjonelle tennis tour.

• WTA Tour inkluderer 55 turneringer og fire Grand Slams som spilles i seks kontinenter

og totalt 29 land/regioner.

• I 2019 ble WTA Tour sett av et globalt publikum på totalt 700 millioner.

• WTA er i dag verdensledende innen profesjonell kvinneidrett med mer enn 1650

spillere fordelt på 84 nasjoner og som konkurrerer om $180 millioner i pengepremie.

• Av de topp-ti best betalte kvinnelige idrettsutøverne i verden fra 2019 (pengepremier

og sponsorer kombinert), var samtlige ti tennisspillere. Kilde: Wikipedia/SMG Vis mer

Satt klare mål

De har nå lagt en femårsplan der målet er OL-deltakelse i Paris i 2024. På veien dit er planen at jentene blir de første norske kvinnene til å kvalifisere seg til WTA-touren og spille Grand Slam-turneringer.

For å illustrere størrelsen på idretten, så var de topp ti best betalte kvinnelige idrettsutøverne i verden i fjor, hvis man kombinerer premiepenger og sponsorkroner, alle tennisspillere.

Williams-søstrene som ble nevnt innledningsvis i artikkelen har vunnet svimlende 133 millioner dollar til sammen.

Altså over 1,2 milliarder norske kroner.

– Man vet aldri hvordan det går, og det er tidlig å spå for mye. Men jentene har en solid spilleforståelse og mental viljestyrke til å ville bli bedre. Dette kombinert med deres fysiske råskap er en sjelden vare i så unge alder, sier Högstedt.

STJERNEHJELP: Mats Zuccarellos team skal dytte jentene på veien mot toppen. Foto: Helge Mikalsen

På lag med Zuccarello

Med på veien trengs økonomisk støtte. Som så mange andre individuelle utøvere i Norge, er mye selvfinansiert.

Som om det ikke var nok med trenerhjelpen - så har hockeystjernen Mats Zuccarellos apparat og management SMG blitt med på laget.

Minnesota Wild-spilleren får store øyne da han ser jentene i aksjon for første gang under VGs besøk.

– Jeg er ingen tennisekspert, men de slår ti ganger hardere enn meg. Og jeg slo jo jevnt med Casper Ruud her om dagen, gliser Zuccarello, som viser solide takter også på tennisbanen underveis i spillet med jentene.

– Det er kult å få med talenter på laget og jeg er glad vi kan være med på reisen og hjelpe til.

Tidligere i vår ble det kjent at håndballstjernen Sander Sagosen også er under samme apparat.

– Hvorfor vil dere være med akkurat disse jentene?

– Nicoline og Emily er noen av de mest spennende talentene i Norge i dag. Basert på vår jevnlige dialog med Thomas (Högstedt) og det vi har sett på banen, har disse potensial til å nå verdenstoppen. Vår jobb blir nå å finne kommersielle aktører som kan støtte veien videre, sier Kevin Skabo i SMG.

