Fotballdrama i Sverige: – Aldri opplevd lignende situasjon

To runder før slutt kjemper fire lag fortsatt om gullet i Allsvenskan og åtte nordmenn er involvert i gullkampen.

Djurgården leder ligaen med 62 poeng. Bak serielederen følger Hammarby, Malmö og AIK - alle med 59 poeng.

– Jeg har aldri opplevd en lignende situasjon. Det er ganske spennende når fire lag har muligheten til å vinne. Alt kan skje i de siste to kampene, og jeg tror dette er dritkult for en nøytral supporter, sier Tarik Elyounoussi til VG.

Han spiller for regjerende mester AIK, som ligger «dårligst» an av de fire lagene i toppen.

– I fjor var det også litt spenning helt inn, men bare mellom to lag. Nå har flere lag meldt seg på, som gjør det enda større. Det er en kul situasjon å være i, man har noe å spille for og man er avhengig av at andre lag skal mislykkes. Det blir ekstremt spennende, og for oss er det morsomt og gøy, sier 31-åringen.

– Det er bedre med flere lag som kjemper mot hverandre. I kampene vi har spilt mot de andre lagene har det vært stinn brakke og god stemning. Det er da du får de store kampene og rivalisering. Det resulterer i at det kommer mye folk, og det er stor interesse. Ligaen blir kulere å følge med på, for det er fryktelig kjedelig om det er et lag som skal vinne hvert år, fortsetter han.

Mandag slo Djurgården Göteborg 1–0 borte. Dermed sitter Stockholm-klubben i førersetet. Elyounoussi forteller at hans AIK har hatt en sesong preget av opp- og nedturer, og mener at de burde avgjort ligaen allerede.

– Vi er litt avhengige av at noen snubler, og vi har kastet bort for mange unødvendige poeng i år. Men så lenge det finnes håp, skal vi konsentrere oss om oss selv, og vinne de kampene vi må vinne, sier nordmannen.

Tøff bortekamp i vente

Men de har ikke den enkleste veien inn: Den første av de to siste kampene er borte mot Malmö, som har vunnet ligaen tre ganger de siste fem årene. Det er en bortekamp AIK historisk sett har slitt med.

– Den kampen blir dritkul, det er jo de to største klubbene i Sverige. De skal spille Europa League-kamp i midtuka, så vi håper de har litt slitne bein, sier Elyounoussi og forteller om trykket som venter dem i Sør-Sverige:

– Jeg tror ikke AIK har vunnet der på 10–15 år, men det er en annen setting nå og mye kan spille inn. Vi må vinne.

I siste runde møter AIK kvalikplasserte Sundsvall hjemme.

Elyounoussi kommer nylig fra landslagsopphold hvor Norge spilte 1–1 hjemme mot Spania og 1–1 borte mot Romania. Håpet om en direkte EM-billett er så og si ute. Den nedturen preger ikke Elyounoussi i serieinnspurten:

– Jeg har vært med i gamet så lenge nå at jeg klarer å skru av og på når jeg skal gjøre det. Jeg vet det er vanskelig, men når jeg kommer på samling er det på med landslagshatten og motsatt, forteller han.

Elyounoussi har spilt 58 kamper for Norge og scoret 10 mål siden debuten tilbake i 2008.

Åtte nordmenn i gullkampen

AIK-spissen er langt fra eneste nordmann som kjemper om ligagull i Sverige. Han er lagkamerat med tidligere Stabæk-spiller Daniel Granli. Mot Malmö møter han Jo Inge Berget. Serieleder Djurgården har Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit. I Hammarby spiller Mats Solheim og Dennis Witgren.

Djurgården har igjen Örebro hjemme og Norrköping borte, Malmö har i tillegg til AIK hjemme, Örebro borte og Hammarby møter Östersund borte og Häcken hjemme i sine to siste kamper.

