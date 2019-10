Alberto Salazar har Nike-logoen tatovert på armen, og er sentral i «Nike Oregon Project». Han har tidligere vært treneren til Mo Farah. Nå er Salazar utestengt i fire år for brudd på dopingreglene. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Kommentar

Dopingsaken mot stjernetreneren: Den ultimate prestisje-krise

Ubesvarte spørsmål står i kø i saken mot utestengte Alberto Salazar. Men ett svar har vi allerede: Omdømmetapet er gigantisk for en av verdens fremste merkevarer.

Nå nettopp







Hvis det er én ting Nike har lyktes med opp gjennom årene, så er det å bli logoen du forbinder med noe kult og lynraskt.

Nå er det helt andre assosiasjoner som melder seg hos mange, og pr-messig er utviklingen katastrofal for konsernet.

Treneren Alberto Salazar er krumtappen i «Nike Oregon Project», et prosjekt milliardkonsernet har lagt uvirkelig mye prestisje ned i.

Nå er han dømt til fire års utestengelse for brudd på dopingreglene.

les også Stjernetrener dopingutestengt i fire år

Dette er coachen som har vært nær venn av IAAF-president Sebastian Coe, og som har vært navet i satsingen på å utfordre østafrikanernes hegemoni i løpsøvelser.

Dette er treneren som fikk Mo Farah opp og frem, i en periode da briten var ustoppelig i tidsrommet 2011–2017.

Nå er Salazar fratatt akkrediteringen i VM i Doha, og friidretten rystes av en skandale av det litt snodige slaget.

En trener og en lege er tatt – men ingen utøvere.

les også Semenya får ikke være med: Det umulige dilemmaet

I tillegg til Salazar, som opprinnelig er fra Cuba og vant New York Marathon tre år på rad på 80-tallet, er nemlig legen Jeffrey Brown også dømt til utestengelse.

Også han har vært tilknyttet prosjektet Nike har lagt så mye ned i.

«Oregon Project» ble etablert i 2001, og er bygget rundt et senter utenfor Portland. Her har Salazar vært sentral i et opplegg knyttet til trening og spesialisering av løpere.

I Nike-lokalene, der både Salazar og Coe har gitt navnet sitt til en bygning, finnes blant annet spesialdesignede høyderom, det foregår nøye overvåkning av fysiologi og undervannstredemøller skal være blant fasilitetene.

les også Gjert demper forventningene før 1500-meteren: – Det kan ha kostet for mye

Alt for å gjøre utøverne mest mulig konkurransedyktige.

Men over lang tid har det versert påstander om i overkant kreative medisinske metoder. Saken sprakk i en svært betent offentlighet, da BBC og ProPublica publiserte en dokumentar i 2015.

Den var blant annet basert på alarmerende informasjon fra varslere, og utløste et ekstremt kraftig ordskifte og påstander om en heksejakt.

Salazar har hele veien benektet påstander om urent trav, og etter at utestengelsen ble kjent, har han fortsatt å bedyre sin uskyld. Han varsler at kampen skal tas videre i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Avgjørelsen som vil bestrides der, stammer fra «American Arbitration Association» (AAA).

les også Amalie Iuel til VM-semifinale med norsk rekord: – Endelig stang inn

Panelet har ikke gitt det amerikanske antidopingbyrået medhold på alle anklagepunktene, men kommer til brudd på tre områder: Ulovlig videreformidling av et forbudt stoff, ureglementert bruk av et stoff og manipulasjon av dopingkontroll.

Blant annet har Salazar i avhør fortalt at han har utført et eksperiment på sine egne voksne barn. Dette for å finne ut av terskelen for hvor mye testosteron man kan påføres før det gir utslag. Motivasjonen? For å teste ut faren for å bli sabotert, ifølge Salazar selv.

Spesielt er det også hvordan en Nike-topp er holdt oppdatert.

Denne saken har altså over år vært konfliktfylt, med en rekke påstander i ulike retninger, rundt prosjektet som har flere utøvere i aksjon i Qatar denne uken.

I britisk presse reises det nå en rekke spørsmål rundt hvem gullgrossisten og langdistanseløperen Mo Farah, som selv aldri har vært knyttet til noe dopingrelatert, valgte å ha rundt seg i avgjørende år.

Det problematiseres også hvor hardt – eller ikke hardt – britiske antidopingmyndigheter (UKA) tidligere har jobbet for å komme til bunns i påstander om mulig grums.

For Nikes del handler mye om krisekommunikasjon og brannslukking, etter at de plutselig blir knyttet til en tematikk som er det siste en idrettssponsor vil assosieres med.

Her er så langt strategien å understreke at det ikke er bevist noe forsett om å bryte Wada-koden i dommen som foreligger, uten at det forandrer at man mener det er grunnlag for fire år ute.

Siste ord er langt fra sagt i saken mot Salazar, som altså lover kamp til det siste. Men utviklingen midt i et mesterskap, som allerede har hatt en vond PR-messig side for IAAF, volder et enormt hodebry for hele idrettsgrenen.

Og ikke minst med firmaet kjent for slagordet «Just do it».

Publisert: 02.10.19 kl. 18:56







Mer om