Fotballprofiler ut mot VIF: Mener klubben er for dårlig på Oslo-gutter

Molde-toppscorer Ohi Omoijuanfo (25) og landslagsspiller Haitam Aleesami (28) mener Vålerenga har vært så svake på spillere fra Oslo at klubben har fått dårlig rykte i fotballmiljøet. Vålerengas sportssjef avfeier kritikken.

Etter 1–1 hjemme mot Ranheim i slutten av september sa VIF-trener Ronny Deila til Nettavisen at det var vanskelig å finne gode nok spillere fra Oslo. Da svarte han på kritikken som kom etter at Vålerenga blant annet hentet spissen Mayron George (25) fra Costa Rica fremfor Oslo-gutt Moses Mawa (23), som gikk til Strømsgodset etter å ha bøttet inn mål for KFUM i Obos-ligaen.

– Det er ikke tvil om at det er viktig med spillere fra Oslo. Samtidig er det viktig å si at det er stor forskjell på å spille i Kristiansund og Vålerenga. Standardene for å lykkes her er mye høyere, sier Deila i intervjuet.

Forrige seriekamp startet Vålerenga med tre lokale spillere i Adam Larsen Kwarasey, Ivan Näsberg og Christian Borchgrevink.

VG har gått gjennom samtlige lag i Eliteserien, norske spillere på nivå én i utlandet og A-landslagsspillere det siste året, og laget en oversikt over hvor mange spillere fra Oslo som spiller på toppnivå. Per dags dato er det 35 spillere fra Oslo i Eliteserien, 12 spillere på nivå én i utlandet og syv på landslaget.

PS: Få full oversikt over hvilke Oslo-gutter som spiller i Eliteserien, utlandet og på landslaget nederst i artikkelen.

Fem Oslo-gutter spiller for serieleder Molde, blant dem er Ohi Omoijuanfo. Han er kritisk til at Vålerenga ikke prioriterer flere lokale spillere.

– Jeg tør påstå at Vålerenga kunne stilt med et lag bestående av kun lokale spillere og likevel kjempet på øvre halvdel av tabellen, sier han til VG.

Han ramser opp spillere han mener VIF burde ha snappet opp:

– Hvorfor spiller Bruno Leite i Haugesund? Hvorfor signerte ikke Vålerenga Moses Mawa? Mathis Bolly og jeg dro begge til Lillestrøm, Vålerenga var aldri i bildet. Haitam Aleesami spiller fast på det norske landslaget og i Ligue 1 – han spilte i Fredrikstad, hvor var Vålerenga da? Flamur Kastrati spiller for Kristiansund. Moussa Njie ble ikke sett på som god nok. Adama Diomande ble sendt til Hødd og endte opp i Premier League, sier Ohi og fortsetter:

– Niklas Castro herjer i Obos-ligaen, rykker mest sannsynlig opp neste år og er tatt ut på Chiles landslag – hvorfor er han i Aalesund? Alt det her er selvfølgelig ikke Deilas feil, men Vålerenga som klubb. Vålerenga har vært i besittelse av flere kvalitetsspillere, men har sendt dem bort.

Castro spiller i Obos-ligaen, og er derfor ikke med i VGs oversikt, men er fra Manglerud og er tidligere Vålerenga-spiller.

VG har møtt sportssjef i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, som blant annet slår tilbake ved å legge frem informasjon som viser at klubben har prøvd å rekruttere store deler av Oslo-spillerne i Eliteserien de siste årene. Mer om det senere.

Hevder Vålerenga har dårlig rykte

VG har i tillegg til Ohi snakket med landslagsbackene Haitam Aleesami (Amiens) og Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Flamur Kastrati (KBK) og Moussa Njie (Odd). Alle er Oslo-gutter, og samtlige hevder Vålerenga over tid har opparbeidet seg et dårlig rykte blant Oslo-spillere.

Kritikken er ikke rettet mot Deila, men mot klubben.

– I stedet for å elske Vålerenga, ender det nesten opp med at de fleste hater klubben. Sånn burde det ikke være, sier Njie. Han spilte for Vålerenga fra 2013 til 2015 og fikk tre kamper. Bruddet startet med en disiplinærsak etter at 24-åringen ikke dukket opp på trening, og dermed ble utelatt fra troppen i to kamper.

Aleesami har aldri vært en del av Vålerenga-systemet. Mot Romania tirsdag spilte han sin 27. landskamp.

– Vålerenga har et dårlig rykte blant spillere fordi de ikke våger å satse. Oftest er det alltid en unnskyldning på hvorfor spillere ikke får være med videre. Så slår de gjennom andre steder. Jeg forstår Ronny som sier det er vanskelig, men klubben må legge mer i det og være mer til stede for å snappe opp disse gullkornene som plutselig dukker opp i Oslo, sier han.

Flamur Kastrati er 100 prosent sikker på at de spillerne fra Oslo som spiller i Eliteserien i dag, hadde gjort det meget bra for Vålerenga, men forstår på den andre siden at Deila synes det kan være vanskelig å finne lokale spillere:

– Du kan ikke bare signere Oslo-gutter for å signere Oslo-gutter. Spillerne må være gode nok. Vålerenga er en storklubb i Norge.

– Det sier seg selv at hvis det er spillere fra Oslo som kommer opp og eventuelt drar til andre eliteserieklubber, så er det klart noe de bør se på. For hvis det er noen som skal være først på de, burde det være Vålerenga, sier landslagsback Omar Elabdellaoui.

les også Aleesami åpner opp om Palermo-kaoset: – Det var sårende

Vålerenga slår tilbake: Best på talentutvikling

Nylig fikk Vålerenga ros da de i en fersk rapport ble utnevnt til landets beste på utviklingsarbeid. Norsk Toppfotball står bak rapporten.

VG møter sportssjef Ingebrigtsen på Valle. Han slår kraftig tilbake mot kritikken. Han opplyser også at Vålerenga har prøvd å rekruttere flere av disse spillerne, men at årsaken ofte skal ha vært at VIF ikke har hatt økonomiske muskler nok.

Han legger også vekt på at Vålerengas fokusområde er «Stor-Oslo».

«Stor-Oslo» Stor-Oslo, Oslo-regionen, er en byregion som omfatter Oslo, Akershus og flere kommuner i Buskerud, Oppland, Vestfold og Østfold. Kilde: Store norske leksikon.

Vålerenga har 14 Oslo-spillere på proffkontrakt og ligger på femteplass i Eliteserien i bruk av klubbutviklede spillere. Ingebrigtsen kjenner seg ikke igjen i påstanden om at Vålerenga har et dårlig rykte blant lokale spillere.

– Hver måned har vi spillere i alderen 13–19 år fra andre klubber i «Stor-Oslo» som kommer for å trene med oss. En del har med seg representanter fra klubb eller en forelder, og mange av disse møtene har jeg selv vært med på. Jeg har utelukkende positive møteopplevelser, sier han og fortsetter:

– Når det gjelder spillere over 23, har vi prøvd oss på, og rekruttert en del – men jeg har aldri opplevd at det har vært mye negativitet rundt oss. Tvert imot opplever jeg at mange av de vi har snakket med enten har tatt kontakt selv eller vært positive når vi har kontaktet dem. Det handler om rett spiller til rett tid og at det skal passe inn i vårt system.

Vålerengas utviklingsavdeling har som mål å utvikle tre spillere som er gode nok til å bli tatt opp i A-stallen hvert år, i tillegg til tre spillere som kan gå videre til 1.- eller 2. divisjonsklubber i Oslo. Ifølge klubbens strategidokument skal 30 prosent av spilletiden i Eliteserien fordeles til klubbutviklede spillere. Nå er det 32 prosent.

Likevel mener Njie det er kritikkverdig at ikke flere går hele veien opp til A-laget.

– Det er bare trist. Mange som har gått gjennom systemet får ikke sjansen. De som ikke har gått gjennom systemet, får heller ikke sjansen, mener han:

– For å være helt ærlig, så vet jeg ikke grunnen. Jeg føler du blir sett på som en dårligere spiller når du er lokal.

les også Stabæk-Olsen hyller fotballfabrikken Holmlia: – Egen mentalitet

GJENNOMBRUDDET: Moussa Njie fra tiden i Vålerenga. Her fra cupkampen mot Lokomotiv Oslo i 2015, hvor han scoret hat trick og fikk sitt virkelige gjennombrudd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kommer til å dra mer folk

Samtlige av spillerne mener flere lokale spillere vil føre til at hele Oslo får en annen type tilhørighet til VIF, og de tror det er nøkkelen til å fylle opp Intility.

– Jeg tror satsing på lokale spillere vil gi befolkningen i Oslo et mer nært forhold til klubben, sier Ohi.

– Da tror jeg de kunne gått tilbake til storhetstiden. Vi som Oslo-gutter har jo hatt den drømmen lenge, sier Njie.

– Det kommer definitivt til å dra mer folk. Man ville fått en mye større tilhørighet enn det man har per dags dato, sier Kastrati.

På det området er sportssjef Ingebrigtsen enig med spillerne.

– Å tro at vi skal ha 11 Oslo-spillere på banen og syv på benken, tror jeg er urealistisk. Men at vi beveger oss i retning et Oslo-lag, vil jeg mene er en ambisjon, sier han og fortsetter:

– Vårt verdisett baserer seg på Oslo Øst-verdier: Ærlighet, raushet og engasjement. Det prøver vi å etterleve. Flere spillere fra «Stor-Oslo» tror jeg er med på å dra folk hit, der følger jeg dem helt.

Få oversikt over alle Oslo-spillere på toppnivå her:

Landslagspillere fra Oslo de siste 12 månedene Haitam Aleesami (Amiens SC, Frankrike)

Omar Elabdellaoui (Olympiakos, Hellas)

Joshua King (Bournemouth, England)

Sigurd Rosted (Brøndby, Danmark)

Mats Møller Dæhli (St. Pauli, Tyskland)

Ola Kamara (D.C. United, USA)

André Hansen (Rosenborg, Norge)

Eliteseriespillere fra Oslo Molde:

Erling Knudtzon

Mathis Bolly

Ohi Omoijuanfo

Mathias Eriksen Ranmark Odd:

Moussa Njie

Bilal Njie

Filip Delaveris Rosenborg:

Erik Botheim

André Hansen Kristiansund:

Flamur Kastrati Haugesund:

Bruno Leite Vålerenga:

Adam Larsen Kwarasey

Amin Nouri

Christian Borchgrevink

Ivan Näsberg

Markus Nakkim

Felix Horn Myhre

Mohammed Fellah Lillestrøm:

Sheriff Sinyan

Fredrik Krogstad

Philip Slørdahl

Magnus Knudsen Stabæk:

Jonas Vatne Brauti

Kristoffer Askildsen

Daniel Braaten

Younes Amer Sarpsborg 08:

Jørgen Horn

Nicolai Næss

Mos Abdellaoue

Strømsgodset:

Mounir Hamoud

Jonathan Parr

Moses Mawa Mjøndalen:

Julian Faye Lund

Jibril Bojang

Fredrik Brustad

Spillere fra Oslo i utlandet utenfor landslaget Benjamin Stokke (Randers, Danmark)

Kristian Malt Arnstad (RSC Anderlecht, Belgia)

Oscar Bobb (Manchester City, England)

Harmeet Singh (HJK Helsinki, Finland)

Ghayas Zahid (Panathinaikos, Hellas)

Alexander Groven (KA Akureyrar, Island)

Morten Thorsby (UC Sampdoria, Italia)

Ibba Laajab (Yokohama, Japan)

Fredrik Oppegård (PSV, Nederland)

Mathias Ullereng Kjølø (PSV, Nederland)

Mikkel Diskerud (Ulsan Hyundai, Sør-Korea)

Adama Diomande (Los Angeles FC, USA)

